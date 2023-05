Voldsomt uvejr: Tv-optagelser ændret

Sarah Grünewald, Rosa Kildahl og de øvrige medvirkende i Kanal 5-programmet 'Over Atlanten', der optages netop nu, er blevet tvunget til at ændre kurs og søge havn

Meldinger om hårdt vejr har ramt optagelserne til reality-programmet 'Over Atlanten', der netop nu er ved at komme i kassen.

Det betyder, at kendis-skibet er blevet omdirigeret på grund af udsigt til voldsomme vejrforhold. Det oplyser Warner Bros. Discovery Denmark i en pressemeddelelse.

Kursen var egentlig sat mod Lissabon som slutdestiantion, men skibets kaptajn, den erfarne OL-vinder Jesper Bang, vurderer, at det ikke er forsvarligt at fortsætte. Som følge heraf har Bang truffet en beslutning om at søge i havn på Azorerne for at sikre deltagerne, produktionsholdets og besætningens sikkerhed.

- Vi har netop fået besked fra Atlanterhavet om, at turen er blevet omdirigeret fra sin rute mod Lissabon på grund af vejrmæssige udfordringer. Vores deltageres og produktionsteams sikkerhed og trivsel er altid højeste prioritet. Vi er derfor taknemmelige for vores erfarne og handlekraftige kaptajn Jesper Bangs beslutning om at ændre kurs og sejle mod Azorerne, siger Kristian Rosasco, Programdirektør ved Warner Bros. Discovery Danmark.

Båden forventes at være i havn inden for 24 timer.

Bagedyst-Rosa og rapper krydser Atlanten sammen

Deltagerne i sæson 4 af Over Atlanten er TV-værten Sarah Grünewald, Rosa Kildahl fra Den Store Bagedyst og Vild med Dans, musiker og rapper Branco, Youtuber Rasmus Brohave, skuespiller Jonathan Harboe og kok Nikolaos Strangas, udgør det modige team ombord på båden.