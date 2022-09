Vraget af tv-landmand: - Lille smule skuffet

For det meste er det ikke rart at blive valgt fra. Især når det ikke engang er nødvendigt.

Lige præcis dette oplevede Ann i tirsdagens afsnit af 'Landmand søger kærlighed' på TV 2, hvor landmanden Jonas havde inviteret tre piger med på gruppedate i stedet for de klassiske fire.

Derfor fik han også valget om at invitere alle tre piger med hjem til sig selv og bo som næste led i datingprogrammet. Dette havde han dog ikke lyst til, og han valgte at sige farvel til Ann.

Fravalget skete efter en akavet gruppedate, hvor både landmanden Jonas og de tre piger havde svært ved at udfylde stiheden.

På gruppedaten var de ude at fodre sæler. Foto: Anders Brohus/ TV 2

Jonas begrundede fravalget af Ann med, at han synes, der havde været en mere 'kammeratlig tone' i mellem dem, og dette er Ann enig i.

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

- Jeg havde det egentlig fint med at blive valgt fra, siger hun.

Ingen kæreste

Ann synes heller ikke, der var den rette kemi mellem dem. Hun er dog stadig skuffet over, at det endte, som det gjorde mellem de to, for det var ikke kun for at få en kæreste, hun medvirkede i programmet.

- Jeg meldte mig både for at finde en partner, men også for at finde nye venskaber, siger Ann og forsætter:

- Jeg er en lille smule skuffet over vi ikke kunne blive venner, men man er jo forskellig fra person til person.

Da Ekstra Bladet spørger Ann, om hun har fået en kæreste efter programmet, er svaret entydigt.

- Nej. Jeg har ikke 100 procent opmærksomhed på kærlighedsfronten lige nu.