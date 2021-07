Vraget i 'Bachelor': - Jeg blev overrasket

- Jeg havde det vildt

Fravalget af Uyen betød, at Casper Berthelsen i stedet kunne invitere Stine med på den sidste date, inden han skulle træffe sit endelige valg.

- Jeg havde det vildt. Jeg var overhovedet ikke sikker på noget som helst lige der, så det var ret vildt at blive valgt, fortæller Stine til Ekstra Bladet.

Stine blev valgt frem for Uyen. Foto: Lotta Lemche / TV 2

Både hun og Uyen havde regnet med at få en sidste stund med Casper, men sådan blev det ikke.

- Der var tre dage tilbage, så vi regnede med, at vi alle tre ville komme på en date. Så da det gik op for os, at der skulle tages et valg mellem os, blev vi selvfølgelig rigtig nervøse, men Uyen og jeg fik også en god snak om, at det jo handlede om, hvem han havde det bedst med, og ikke om hvem der er smukkest eller sødest, siger hun og fortsætter:

- Vi ønskede hinanden det bedste, og vi var også blevet tætte det sidste stykke tid, fordi der ikke var ret mange tilbage.