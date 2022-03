Vraget i 'Løvens Hule': Lander millioninvestering

Det kan godt være, at løverne i DR-programmet 'Løvens Hule' ikke var helt tændte på Michael Søndergaard og Henrik Rosenkjærs forretningsidé om keramik to go. Men det, skulle det senere vise sig, var danskerne altså.

For efter løverne afviste at investere 350.000 kroner for ti procent af virksomheden, fandt ægteparret andre veje til at søsætte forretningsidéen.

Slow Studio, der tilbyder kreativt håndværktøj, blev allerede en bragende succes kort efter opstart, og i 2020, et år efter parret forlod programmet tomhændet, omsatte virksomheden for intet mindre end halvanden million kroner.

Ikke nok med det, men nu har de to iværksættere også landet generøse investeringer fra de to investorer Rasmus Kolbe, også kendt som lakserytteren, og Louise Skarby. Investeringer, der tilsammen udgør en million kroner.

Solgt omtrent en tredjedel af forretningen

Efter programmet har stifterne af Slow Studio løbende haft kontakt til Mia Wagner, som har været meget begejstret for idéen om at skabe en stressfri verden ved at inspirere folk til at koble af gennem håndværk.

- Og da hun stiftede Nordic Female Founders sidste år, var vi de første, der blev inviteret ind og pitche for investorerne, fortæller Michael Søndergaard.

Pitchen fik flere fra Wagners investeringsklub til at følge op, men efter flere møder valgte parret at gå med de to investorer.

Mens Louise Skarby ejer mellem 20-25 procent, ejer Rasmus Kolbe mellem 15-20 af den succesfulde kreaforretning. Selvom de to iværksættere dermed har solgt omtrent en tredjedel af deres kærlighedsbarn, er det med begejstring og spænding i maven for, hvad fremtiden bringer.

- Det er jo det, vi har forsøgt at arbejde hen imod, at vi gerne vil have forretningen til at vokse. Og det her er bare en megagod mulighed at vokse på, forklarer Michael. For det at få de to investorer med på holdet, er parret ikke i tvivl om vil åbne en masse døre og drive forretningen fremad.

- Udover at vi får mere økonomisk kapital, som vi kan bruge af, så kan Rasmus og Louise i sig selv også bringe noget meget værdifuldt til forretningen. Vi får nemlig adgang til et helt andet netværk og nogle andre 'kloge hoveder', som kan hjælpe os, så forretningen kan køre på flere ben, forklarer Michael Søndergaard.

Michael og Henrik vil gerne udbrede det at bruge kreativt håndværk som et middel til at koble af derhjemme i en tid, der er præget af travlhed og for meget skærmbrug i hverdagen. Foto: Privat

Ud over danske grænser

Slow Studio startede med at sælge 'Keramikkassen', et relativt simpelt koncept, hvor redskaber og ler købes og leveres som en samlet pakke til hjemmet, så man selv kan give sig i kast med håndværket ved køkkenbordet.

Selvom de to stiftere senere forsøgte at udvide idéen ved at åbne en keramik-café, besluttede de alligevel at blive ved det originale og i stedet udvide keramikuniverset med et større håndværkssortiment, som man kan dyrke i hjemmet.

Med den generøse investering har stifterne af virksomheden en drøm om ikke bare at kunne udvide sortimentet og konceptet endnu mere, men også at forretningen får et skub ud over de danske grænser.

- Vi vil gerne udvide sortimentet og introducere nye håndværk til kunderne, samtidig med at vi gerne vil skabe et kreativt fællesskab online, hvor man kan blive inspireret. Når vi har bygget virksomheden mere op, har vi også en drøm om at snuse til udlandet. Vi får allerede rigtig mange henvendelser fra især de skandinaviske lande, fortæller Michael Søndergaard.