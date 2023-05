Vraget: Nu raser stjernen

Det sidste afsnit af tv-serien 'S.W.A.T.' bliver sendt senere denne måned.

Efter hårde forhandlinger kunnet CBS og produktionsselskabet bag serien, Sony, ikke nå til enighed i sidste ende, og derfor har tv-stationen valgt, at den igangværende sæson seks bliver den sidste.

Det skriver Deadline.

Serien, hvor man følger en række 'S.W.A.T.'-agenter, havde premiere i 2017. Den er baseret på tv-serien af samme navn fra 1975 og filmen - også af samme navn - fra 2003.

Langer ud

I den nuværende version følger man blandt andre Shemar Moore i rollen som Daniel 'Hondo' Harrelson, og den 53-årige stjerne er ked af det over nyheden om, at det nu er slut med det.

- Jeg har solbriller på, fordi jeg er lidt trist. Jeg er lidt meget trist, starter han en video på Instagram, hvor han fortæller om, at serien er blevet droppet.

Han fortsætter med at fortælle, at det for ham ikke giver mening, fordi seriens seertal de seneste par år har været gode.

- Vi har ikke gjort noget forkert. Vi har gjort alt, vi er blevet bedt om, siger han og langer ud efter CBS.

Shemar Moore roser seriens diversitet og fortæller, at han er den eneste mørke, mandlige hovedrolleindehaver hos de amerikanske tv-stationer. Ifølge ham blev CBS kritiseret for manglende diversitet, før han fik rollen som Daniel 'Hondo' Harrelson.

- Hvis jeg vælger at udgive det her, tror jeg, jeg får mange problemer med CBS, fordi jeg råber op. De har været vidunderlige over for mig i 26 år ud af min 29 år lange karriere, siger skuespilleren, som har medvirket i både 'The Young and the Restless' og 'Criminal Minds' på CBS, før han fik rollen i 'S.W.A.T.'.

'Det handler om penge'

Ifølge Shemar Moore havde skuespillerne og folkene bag tv-serien for kort tid siden fået positive tilkendegivelser fra CBS i forhold til, at der ville komme en syvende sæson, der kunne give en ordentlig afslutning.

- Meget pludseligt får vi at vide, at det er slut. Der er meget politik i det, og der er noget omkring licenser - meget I ikke vil forstå betydningen af. Det hele handler om penge, siger han.

Faktisk tror Shemar Moore ikke, at det er endegyldigt slut. Han gætter på, at CBS 'vågner op og indser, at de har begået en fejl', eller at Sony 'får regnet efter og indser, at det ikke er det rigtige træk'.

Ifølge Deadline er forhandlingerne dog gået helt i hårdknude - og det er samtidig usandsynligt, at serien bliver samlet op af en anden tv-station. Så der er umiddelbart intet, der tyder på, at han får ret.

De seks sæsoner af 'S.W.A.T.' kan danskerne se på Viaplay. Her kommer der i øjeblikket nye afsnit hver mandag, og seriens sidste afsnit forventes at få premiere 22. maj.