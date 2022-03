Vildt skuffet.

Det var den følelse Grace Franklin forlod 'American Idol' med, da hun blev vraget ved audition-runden i det populære tv-program.

Grace Franklin er barnebarn af legenden Aretha Franklin, hvilket begejstrede særligt Lionel Richie i dommerpanelet. Men i et dugfriskt interview med TMZ fortæller Grace Franklin nu, at skuffelsen har lagt sig.

Og det var særligt Lionel Richie - der var stor fan af bedstemor - der fik hende på andre tanker efter skuffelsen havde lagt sig. Han nævnte, at han ikke ønskede at se Grace snuble så tidligt på karrierens vej.

- Jeg er en dygtig artist, det ved jeg, men jeg ved også, at der er nogle ting, jeg skal arbejde på, siger Grace Franklin til TMZ.

- Jeg var selvfølgelig skuffet, for jeg ville gerne fortsætte og sammenligne mig med de andre artister, men efter at have tænkt over det, er jeg enig i det, Lionel sagde... Jeg skal øve mig mere, før jeg stiller mig op på så stor en scene.

Aretha Franklin som 31-årig i 1973. Foto: Ritzau Scanpix

Det betyder dog ikke, at man skal forvente, at hun stiller op igen. Musikdrømmene er ikke lagt på hylden, men det er tv-vejen formentlig.

- Som jeg har det lige nu, ville jeg ikke tage til endnu en audition. Måske om nogle år, men lige nu tænker jeg nej. Jeg vil hellere fokusere på forbedre min stemme og sangskrivning, siger Grace Franklin.

Se hendes audition herunder: