Will Smith trækker sig fra Oscar-akademi

Will Smith er fortid i Oscar-akademiet, efter at han gav Chris Rock en lussing

Will Smith har trukket overskrifter verden over efter, at han slog komikeren Chris Rock under prisuddelingen søndag aften.

Nu har hannvalgt at trække sig fra Oscar-akademiet.

Det oplyser flere amerikanske medier, herunder TMZ, People og Variety, der har fået det bekræftet af akademiet.

- Listen over dem, jeg har såret, er lang og inkluderer Chris, hans familie, mange af mine tætte venner, hele publikum til prisuddelingen og det globale publikum, som så med hjemmefra, siger Will Smith.

Skuespilleren selv kalder sin handling for 'chokerende, smertefuld og utilgivelig', og vil acceptere den straf, som akademiets ledelse vil finde passende at pålægge ham.

- Jeg ønsker at fokus skal være på dem, der fortjener opmærksomheden for deres præstationer og akademiet mulighed for at vende tilbage til det flotte arbejde, de gør for at støtte kreativitet og film, siger Will Smith og tilføjer, at forandring tager tid og lover, at vold aldrig vil tage over igen.

Vil finde en 'passende handling'

Efter at have givet Chris Rock en lussing på scenen, bad Oscar-akademiet Will Smith om at forlade prisuddelingen, men Smith nægtede.

- Tingene udviklede sig på en måde, vi slet ikke kunne have forestillet os, skriver akademiet i en pressemeddelelse.

Oscar-akademiet oplyser desuden, at man har igangsat en disciplinærsag mod Will Smith for lussingen.

De har tidligere meddelt, at man vil finde en 'passende' handling som reaktion på Smiths lussing. Det uddybes ikke, hvad en passende handling indebærer.

Optrinnet skete, efter at Rock i en tale jokede med Will Smiths kronragede kone, Jada Pinkett Smith, som lider af en sygdom, hvor hun taber håret.

Chris Rock sagde blandt andet, at han så frem til at se Jada Pinkett Smith i filmen 'G.I. Jane 2'. Etteren handler om en kvindelig - kortklippet - soldat.

- Hold min hustrus navn ude af din fucking mund, råbte han gentagne gange.

I et opslag på Instagram har Will Smith efterfølgende været ude og undskylde over for Chris Rock. Læs hele undskyldningen her:

Politiet har meddelt, at de umiddelbart ikke går ind i sagen, da Chris Rock ifølge den lokale politiafdeling ikke har ønsket at anmelde slaget.

