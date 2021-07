'X Factor'-bombe: - Det kommer lidt som et chok

Vil savne hende

Hos TV 2 kommer man til at savne at have Nanna Øland Fabricius med på 'X Factor'-holdet.

'Nanna har været en gave som dommer i 'X Factor'. Hun er yderst kompetent og dygtig og fantastisk til at udvikle talenter. Og så er hun til og med rigtig sød og dejlig at arbejde sammen med. Alt sammen noget som gør, at vi kommer til at savne hende som dommer', lyder det fra redaktør Dorte Borregaard i en mail til Ekstra Bladet.

Hvem der i stedet skal sætte sig i dommerstolen, vil kanalen endnu ikke løfte sløret for.

'Nu skal der ske noget nyt - og det bliver spændende både for ‘X Factor’ og for Nanna, som vi ønsker alt det bedste og sender en kæmpe tak', skriver Dorte Borregaard.

TV 2 oplyser desuden, at man ikke har yderligere kommentarer til Oh Lands beslutning.