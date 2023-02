'X Factor'-deltager tager stor beslutning: Dropper jobbet

'X Factor'-deltageren Henrik Hedelund er gået all in på det musikalske eventyr. Det har også haft konsekvenser for, hvor meget han kan arbejde

Det koster blod, sved og tårer, hvis man vil til tops. Og det gælder også i 'X Factor'.

Men for en af årets deltagere koster det også lidt på ferie og orlovskontoen.

Henrik Hedelund huserer til daglig som buschauffør på rute 420 mellem Skive og øen Fur. Men det job er svært at passe, når man skal øve og optræde i København.

Derfor har sangeren besluttet at tage orlov for at kunne være med inde på scenen.

- Jeg har brugt ferie, som jeg havde til gode. Men så har jeg taget orlov for resten. Og så har jeg heldigvis også nogle rigtig gode kollegaer, der er søde til at dække ind, siger han til Ekstra Bladet forud for fredags premiereshow og fortsætter:

- Jeg tror, de synes, det var en kæmpe oplevelse for mig at være med og være så heldig at komme så langt, så der var ingen tøven fra nogen af dem, de sagde bare 'ja'.

Der har været en del 'X Factor'-vindere gennem årene - og det er bestemt ikke alle nuværende deltagere, der kan genkende de tidligere vindere

Bookmakerne tøver

Henrik Hedelund er dog blandt de deltagere, som er overrepræsenterede i de voksnes kategori, når det kommer til, hvem Danske Spil forventer ryger ud af konkurrencen som en af de første.

Men det slår ikke 29-årige Henrik Hedelund ud.

- Der er nogle, der prøver at forudsige fremtiden, men det er der ingen, der kan. Og jeg går ikke spå meget op i, hvad de prøver at finde ud af. Det må vi tage, som det kommer, siger Henrik, der giver pengene 18 gange igen for en sejr.