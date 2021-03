'X Factor'-deltagere afviser: - Vi er ikke kærester

De seneste dage har man i diverse medier kunnet læse, at der er opstået sød musik imellem Nikoline og Simon fra dette års 'X Factor', efter de over for Se og Hør har berettet, at de er mere end 'bare venner'.

Da Ekstra Bladet taler med dem begge efter fredagens liveshow, understreger de dog begge, at de ikke er kærester.

- Det er blevet blæst helt vildt op. Vi er jo ikke kærester, vi har lige lært hinanden at kende, lyder det kortfattet fra Simon, der er en del af gruppen Simon & Marcus.

Heller ikke Simon er meget for for at tale om romancen. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Klinger godt

Heller ikke Nikoline er meget for at tale om den spirende romance, men vil dog godt bekræfte, at de to rigtigt nok er mere end bare venner.

- Vi klinger virkelig godt, og vi har det rigtig sjovt sammen, siger hun og fortsætter:

- Men vi er ikke kærester. Vi er stadig i gang med at lære hinanden bedre at kende, så vi ved heller ikke endnu, hvad det fører til, understreger hun.

Nikoline Steen Kristensen gik videre efter fredagens liveshow. Foto: Lasse Lagoni/TV2

- Det er meget chokerende

Fredag gik både Nikoline og Simon & Marcus direkte videre til årets semifinale, og det var da også en stor lettelse, fortalte Nikoline.

- Det er en stor lettelse, og det er dejligt, at vi stadig er en masse gode mennesker samlet. Jeg nyder det hele, og så krydser jeg fingre fredag efter fredag for, at det hele går godt.

Om 'X Factor' får et nyt kærestepar, må dog indtil videre stå hen i det uvisse.

