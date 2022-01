'X Factor'-deltagers svære barndom

18-årige Tina Mellemgaard imponerer dommerne i så høj grad i andet afsnit af 'X Factor', at dommer Kwamie Liv kalder hendes optræden for 'magisk', mens Thomas Blachman er overbevist om, at musikprogrammet 'har det højeste niveau nogensinde'.

Derfor får tv-deltageren fra Færøerne da også et højt og rungende ja fra hele dommerpanelet, der er meget begejstrede for hendes optræden.

Over for Ekstra Bladet forklarer Tina Mellemgaard, at hun er meget glad for sin audition, og at hun tager musikken meget seriøst.

- Jeg deltager ikke i 'X Factor' for sjov, fordi jeg vil gerne leve af at lave musik. Det betyder meget for mig, fordi musik binder mennesker sammen, og jeg vil gerne gøre en forskel med min musik, siger hun.

Den unge sanger forklarer ligeledes, at hun har fået musik ind med modermælken, fordi hun kommer fra en familie, hvor begge hendes forældre beskæftiger sig med musik og tilføjer, at familien ved flere lejligheder har optrådt sammen på Færøerne.

18-årige Tina er meget glad for at være kommet videre i musikprogrammet og satser på en finaleplads. Foto: TV 2 / Lasse Lagoni

Selvom Tina Mellemgaard priser sig lykkelig for sin familie og opvækst, har det ikke altid været en dans på roser at vokse op mellem to lande, da hendes far kommer fra Danmark og mor fra Færøerne.

Det hænger sammen med, at Tina blev født på Færøerne, men som to-årig valgte familien at flytte til Danmark, hvor de boede i fire år, indtil de flyttede tilbage til Færøerne igen.

- Den sværeste periode var, da jeg flyttede til Færøerne som seks-årig, fordi jeg havde mine venner i Danmark, og så skulle jeg vænne mig til et nyt sted, ny kultur og lære sproget, fortæller hun og tilføjer:

- Jeg kendte ikke børnene i skolen, fordi jeg ikke havde gået med de andre i børnehaven, så jeg følte mig anderledes. Det var svært i starten, men i dag føler jeg, at jeg hører til begge steder, men på et tidspunkt var jeg i tvivl om, hvor jeg hørte til.

På trods af den svære tid, går det bedre i dag, understreger Tina, der dog stadig har en stor kærlighed til Danmark.

- Jeg overvejer at flytte til Danmark, fordi jeg brænder for Danmark, og fordi jeg snakker dansk og skriver musik på dansk, siger Tina glad.