'X Factor'-dommere om hjernetumor: - Det gør ondt i maven

Det er et kæmpe chok for os alle, siger Oh Land om Melvin Kakoozas sygdom

Mandag gik der et chok gennem fans af 'X Factor', da det kom frem, at den vikarierende vært, Melvin Kakooza, må trække sig allerede før fredagens premiere, da lægerne har fundet en godartet tumor i hans hjerne.

Men det var ikke kun fans af programmet, der fik et chok. De tre dommere i 'X Factor' fik også først nyheden mandag, fortæller de, da Ekstra Bladet taler med dem.

- Det var et kæmpe chok for os alle sammen. Jeg går heller ikke ud fra, at Melvin har vidst det længe, for det skete så pludseligt. Vi er alle meget chokerede og påvirkede. Jeg vidste det ikke før i går, siger Nanna 'Oh Land' Fabricius, der fortsætter:

- Det er jo sådan noget, der slår hårdt i maven på alle, når man hører om et ungt menneske, der rammes af pludselig sygdom på den måde. Det gør bare ondt i maven, og det er så synd for ham, at han skal igennem det her.

Super forfærdeligt

Grundet coronasituationen fortæller dommerne, at de ikke nåede at lære Melvin Kakooza så godt at kende, da han kun nåede at være en del af bootcampen, hvor han mest holdt sig til Sofie Linde. Og det ærgrer flere af dommerne.

- Jeg har set ham i lige præcis 10 minutter, siger Thomas Blachman, der havde glædet sig til at møde komikeren ordentligt.

- Det er super forfærdeligt, det er en påmindelse til os alle sammen. Jeg havde glædet mig til at møde og lære manden at kende i professionel sammenhæng, siger Thomas Blachman.

Han kalder det 'den værst tænkelige nyhed'.

- Jeg tænker på ham, familien og vennerne.

Thomas Blachman, Oh Land og Martin Jensen er alle dybt berørte af Melvins sygdom. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Skrev besked

Nyheden om Melvin Kakoozas godartede hjernetumor har ramt DJ-dommeren Martin Jensen hårdt.

- Jeg hørte om det mandag, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er så legendarisk synd for Melvin. Han havde glædet sig sådan til at være med i 'X Factor', og at det nu skal blive taget fra ham på denne måde, sukker han.

- Jeg har alle mine tanker hos Melvin, og det vil jeg have under alle liveshows, for vi har sgu en pissegod kemi ham og jeg, så jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, siger Martin Jensen, der dog samtidig glæder sig over, at hjernetumoren blev opdaget.

- Har du talt med ham?

- Nej, jeg skrev lige en sms til ham og sagde, at han skulle komme til mig, når han er klar til det. Der er ikke nogen grund til at presse folk, der er i en situation, hvor de ikke skal presses, så jeg vil lade ham være i fred og lade ham tage den tid, han skal bruge, siger Martin Jensen.

Den garvede tv-vært Lise Rønne har takket ja til at afløse Melvin Kakooza ved årets liveshows.