'X Factor'-gruppe undrer sig: - Det er ikke gået som forventet

De to underdogs Malthe og Tobias overraskede stort på bootcamp, hvor de stod over for dj Martin Jensen fredag aften på TV 2.

De havde ikke regnet med at gå videre til liveshows, eftersom deres gruppe-konkurrenter til den endelige plads, RoxorLoops, har langt mere erfaring og uddannelse i musikkens verden.

- Vi synes virkelig, at den anden gruppe havde fortjent at gå videre, så vi var vildt overraskede over, at det ikke var os, der røg ud. Vi havde egentlig forberedt os på, at det ville blive den sidste 'X Factor'-oplevelse, men vi blev virkelig glade, og det er fedt at kunne fortsætte rejsen, siger Malthe og Tobias til Ekstra Bladet.

Vinder på lærevillighed

De to drenge er da også enige om, at det ikke udelukkende var deres sangtalent, der fik dem videre til liveshows.

- Vi vinder nok ikke ligefrem på vores teknik og erfaring, som Jasmin og RoxorLoops har, men i stedet har vi måske lettere ved at lære noget nyt, fordi vi ikke er uddannede. Derfor kan det være nemmere for Martin (Jensen, red.) at præge os og se noget fremgang, hvor den anden gruppe i forvejen gjorde deres ting virkelig godt, siger Tobias.

Gruppen Oscar vil gerne tage 'X Factor' seriøst, men det er vigtigt for dem at have det sjovt med musikken. Foto: Lasse Lagoni/TV 2.

Lærte at beatboxe

Hele 'X Factor'-rejsen er da heller ikke gået som forventet.

- Vi havde ikke engang regnet med at få et ja ved audition, så på den måde er det slet ikke gået som forventet, men meget bedre og meget vildere.

- Vi har virkelig haft det sjovt, så på den måde har det mødt vores forventning, men igen: Vi havde slet ikke forestillet os at gå videre, siger Malthe.

Gruppen er derfor nu klar til liveshows.

Drengene understreger, at de har lært meget af at være med i programmet.

- Det fede ved 'X Factor' er, at vi får undervisning i, hvordan man bruger sin stemme, og det har været rigtig fedt. Så at bruge det til noget fremadrettet kunne da være virkelig sjovt, siger Tobias.

Yderligere fortæller drengene, at de også lærte noget af deres konkurrenter, som de slog på målstregen:

- Roxorloops lærte os at beatboxe, mens vi sad og ventede på, at det blev vores tur til at synge for Martin. Det så man ikke på tv, men det havde vi det vildt sjovt med. Vi skal da heller ikke afvise, at vi måske kommer til at beatboxe til liveshows, siger Malthe og Tobias, mens de efterfølgende giver en lille smagsprøve på deres nye 'talent' i telefonen.