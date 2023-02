'X Factor'-Malou 'flygter fra det onde': - Jeg er blevet mobbet

- Det er ikke altid, det er gået så godt for mig.

Den blide, sagte stemme overbeviser modtageren. Ordene skærer i hjertet, for man kan føle, selv gennem et telefonrør, at 16-årige Malou mener dem.

Hun har mærket på egen krop og eget sind, hvordan det føles at være udenfor. At være helt sin egen.

Den unge 'X Factor'-sangerinde, der i aftenens program skal dyste i six-chair-challenge, bærer rundt på en tung ballast fra barndommen, for det har ikke altid været nemt at være en, der skiller sig ud.

- Det er bare ikke alle, der kan acceptere, at man er anderledes, siger hun i dag.

- Er du blevet mobbet?

- Ja.

- Hvad er det, du er blevet drillet med?

- At jeg så anderledes ud end de andre og havde andre ting, der interesserede mig i forhold til mine klassekammerater. De kunne godt lide dukker, og jeg kunne godt lide at synge. Eller måske gik jeg i noget oversized tøj, hvor de gik i skinny. Og så var dét åbenbart forkert, siger Malou, som er blevet langt stærkere med årene:

- Bare fordi nogen siger til mig, at jeg ikke kan være den, jeg vil være, betyder det jo ikke, at jeg ikke skal være den, jeg vil være. Det har gjort mig stærkere at have modgang. Selvfølgelig tager jeg det lige ind nogle sekunder, men så smider jeg det ud igen, og så nyder jeg bare at være den, jeg er, frem for at lytte til dem, der ikke kan lide mig, uddyber Malou Røjbæk.

Få når helt ind

Sangerinden har en tendens til at gå og bryde sit hoved med tingene selv. For som hun siger:

- Jeg er bange for at gøre andre kede af det på mine vegne. Så jeg kan bedst lide selv at have det dårligt og lade andre have det godt.

Hun uddyber:

- Jeg har egentlig altid været en person, der flygter fra det onde. Jeg er ikke god til at vise følelser, og jeg er ikke god til at snakke om dem. Der er virkelig få, der får lov til at nå ind til mig. Jeg kan godt selv blive ked af tingene, og det gjorde jeg især, da jeg var mindre.

- Det er blevet bedre nu, hvor jeg har lært, at bare fordi der er nogen, som er dumme, så betyder det ikke at det, de dumme siger, er rigtigt, påpeger Malou Røjbæk.

I privaten har hun gennem det seneste halve år haft en dejlig kæreste, Hjalte, der bakker hende op, og trods barndommens mobberier er hun i dag, med egne ord, en meget frisk og glad pige, der i øvrigt lige fået arbejde på en spisebar på Nørrebro.

Se hvordan det går med Malou, der får gigantisk ros for sin sang, i Six-chair-challenge aften klokken 20 på TV 2 eller allerede nu på TV 2 Play.

