'X Factor'-triumf: - Jeg havde ikke regnet med det

Sønderjyske Vilson Ferati kan efter sin præstation i fredagens 'X Factor' kalde sig en af de tre første deltagere, der er sendt videre til liveshows.

Og selvom Martin Jensen var begejstret over den 23-årige sanger, lod han ham lige svede et kort øjeblik.

- Jeg har aldrig været så skuffet, som da du kom ind og sagde, at du skulle synge James Arthur igen, lød det fra dommeren, som dog bagefter kunne tilføje:

- Dog skal det siges. Du var den eneste, der gik ind og gav mig kuldegysninger.

Til Ekstra Bladet fortæller Vilson Ferati, at han havde svært ved at forstå den gode nyhed i øjeblikket.

- Det var så vanvittigt for mig. Jeg kunne slet ikke være i mig selv, jeg rystede, og mit hjerte bankede ti gange hurtigere, end det plejer. Jeg havde ikke regnet med, at jeg ville nå så langt, siger han.

Mundlamme

Vilson Ferati har tidligere i programmet fortalt, at første gang, han sang for andre, var til audition foran de tre 'X Factor'-dommere.

- Jeg kommer jo helt fra bunden og ved ikke, hvordan man står på en scene og alt det. Til min Five Chair Challenge regnede jeg med, at det ville gå galt. Så at jeg nu er i liveshows, det er ret vildt for mig, siger han.

Vilson havde svært ved at være i sig selv, da Martin Jensen gav ham beskeden. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Selvom han bor sammen med hele sin familie, havde heller ingen af dem hørt hans stemme før 'X Factor'

De er dog meget stolte af ham, fortæller Vilson Ferati.

- Mine brødre var med til audition, men de sagde ikke så meget bagefter. De var mundlamme, tror jeg, siger Vilson med et grin og tilføjer:

- Og da jeg var færdig til Five Chair, hvor jeg havde meget af min familie med, var det den største tudetur. Det var så vildt, og jeg er så glad for, at de alle sammen har taget så godt imod det, som jeg har gået og gemt på så længe.

Foruden Vilson Ferati består Martin Jensens hold til liveshows af Hiba Chehade og Dan Laursen.

Du kan følge dem og resten af deltagerne i 'X Factor' på TV2 og TV2 Play fredag aften.

