X Factors dark horse: Jeg har bevist mit værd

Han har været på nippet til at ryge ud af 'X Factor' hele to gange. Men den 25-årige færing Kári M. Fossdalsá har overlevet farezonen og trodset bookmakerne og er nu nået hele vejen til semifinalen.

Fredag står der to sange mellem ham og den store finale 8. april, hvor årets vinder skal findes.

- Det var ikke i mine vildeste tanker, at jeg ville komme så langt, lyder det fra færingen.

Særligt i de to foregående liveshows har Kári M. Fossdalsá kunnet mærke, at han har fået fat.

- Folk har lært mig at kende, og hvem jeg er som person. Det tror jeg, betyder ret meget, siger Kári M. Fossdalsá.

I fredagens program skal de fire semifinalister på scenen og optræde to gange.

Herefter er det udelukkende op til seerne at stemme om, hvem der skal have de tre eftertragtede finalepladser.

- Hvis jeg ikke kommer videre, er jeg megataknemmelig for det, jeg har opnået. Jeg har bevist mig selv, og det er jeg glad for. Men selvfølgelig ville det være megafedt at komme i finalen, lyder det fra Kári M. Fossdalsá.

Kári M. Fossdalsá har dj'en Martin Jensen som musikalsk mentor i "X Factor", og de var begge jublende lykkelige, Kári sikrede sig en semifinaleplads sidste fredag. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Skal være forældre igen

Som om det ikke var nervepirrende nok, så ligger årets X Factor-finale bare 20 dage inden, at hans kæreste, Áshild, har termin med parrets andet barn. Derfor har de talt om, hvad han gør, hvis barnet kommer lidt før tid.

- Vi tror det ikke, men selvfølgelig kan det ske, siger Kári M. Fossdalsá og fortsætter:

- Min kæreste har støttet mig hele vejen. Hun har sagt, at hvis det skulle ske, så vil hun gerne have, at jeg laver det her færdig først - men det ved jeg ikke, om man kan, siger Kári M. Fossdalsá med smil i stemmen.

Uanset om semifinalen bliver endestationen eller adgangsbilletten til den store finale, er Kári M. Fossdalsá slet ikke færdig med musikken på den anden side af 'X Factor'.

- Jeg håber faktisk at komme hjem og nå at lave et nummer - eller i hvert fald at komme i gang - før min kæreste har termin, siger Kári M. Fossdalsá.

- Optimalt vil jeg gerne leve af at lave musik. Jeg kan altid falde tilbage på at være murer, men musikken er ret svær at falde tilbage til. Så hvis jeg stopper musikken nu og venter et halvt år, så er jeg fuldstændig glemt, og så skal jeg starte igen.

Årets semifinale i 'X Factor' bliver afgjort på TV 2 fredag klokken 20.00.