YouTube i drastisk tiltag: Bandlyser pornogigant

Stuerene YouTube er ikke just kendt for at levere saftigt pornoindhold til brugerne, men alligevel har giganten Pornhub haft en kanal på YouTube gennem otte år.

Det er nu slut, efter at YouTube pludselig har lukket ned for kanalen.

Pornhubs YouTube-konto indeholdt ellers ikke seksuelt eksplicit materiale, da det er forbudt i henhold til YouTubes retningslinjer for fællesskabet.

Derimod bød den kanalen på f.eks. serier med titler som 'Råd til modeller' og 'Pornhub Models' samt sektioner om mode, musik og Pornhub Awards.

Alligevel har der altså nu, ifølge YouTube, været gentagne brud på retningslinjerne. Ifølge YouTube har Pornhub således overtrådt platformens politik ved at linke til eksterne websteder, der hoster indhold, der ikke er tilladt på YouTube selv.

'Ved gennemgang slettede vi kanalen Pornhub Official efter flere overtrædelser af vores retningslinjer for fællesskabet', siger YouTube-talsmand Jack Malon i en erklæring til mediet Variety.

Nu kan du ikke længere se diverse indhold fra Pornhub på YouTube, selv om de ikke viste porno på kanalen, men blot reklamerede for sit indhold. Foto: Ritzau Scanpix

'Vi håndhæver vores politikker ligeligt for alle, og kanaler, der gentagne gange krænker eller er dedikeret til krænkende indhold, lukkes', lyder det videre.

Fejl 404

Før den blev fjernet i fredags, havde Pornhub Official-kanalen samlet næsten 900.000 abonnenter, men kanalens såkaldte URL viser nu den klassiske 'fejl 404 (ikke fundet)' ved søgning på nettet.

En talsmand for MindGeek, moderselskab for Pornhub, siger til Variety, at virksomheden 'benægter på det kraftigste', at dets YouTube-indhold har linket til pornosider.

I september forbød også Instagram Pornhub-aktiviteter efter påståede oertrædelser. Det fik Pornhub og flere allierede til at anklage Instagram for dobbeltmoral, fordi man tillader berømtheder som Kim Kardashian at poste billeder med nøgenhed.

