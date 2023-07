Finder den 'gamle tøjte' frem

Linda P tager sine kriser i opløbet.

Næste sommer fylder den kendte komiker 40 år. Men allerede nu er hun ved at forberede sig på at runde den markante milepæl.

- Det gjorde jeg også med 30-årskrisen, fortæller Linda P.

- Det begyndte jeg på, da jeg var 28, så man ikke bliver så ked af det, når det rammer.

Det er lidt svært

Den potentielle 40-års krise får hun afløb for i sit kommende onemanshow, 'Slutty Mary'.

Showet centrerer sig om at nå 40'erne og samtidig blive single igen og være alenemor til et lille barn.

- Jeg har denne her gamle tøjte indeni, fra jeg var vestegnspige. Så er man blevet single igen og alenemor, og så skal man ligesom rippe op i den gamle tøjte. Men så må man simpelthen erkende, at man måske er nået til et punkt, hvor det er lidt svært, siger Linda P og uddyber:

Annonce:

- Det er ligesom, når man taler med sine unge kolleger, som siger: 'Du skal bare bolle ham der'. Det kan man altså ikke, når man nærmer sig 40. Så skal man i bolleform igen. Der er lige en hofte, der skal på plads, og det er, som om undervognen skal til syn. Det hele skal ligesom på plads igen, siger Linda P.

I virkeligheden er det ikke det fysiske, der skal på plads igen - det er det mentale.

Det er okay at blive ældre

Men mellem linjerne af den bramfri facon sidder sårbarheden, og det er den, hun balancerer mellem i sit show.

- Jeg må bare erkende, at jeg er virkelig banal. Så den er bare svær at finde frem, den der slutty type. Det er det, showet handler om: At det er okay, at man bliver ældre, siger Linda P og tilføjer:

- Jeg er stadig en ballademager - det vil jeg altid være - men jeg er også bare virkelig en håbløs romantiker.

Der er rum og plads til, at man får nogle andre lyster i livet, lyder det fra Linda P. Men tit har vi selv svært ved at acceptere det, fordi vi har det med at forveksle vores egne forventninger og lyst med, om andre skulle dømme os. Sådan er det sjældent, mener Linda P.

Annonce:

- Ofte handler det ikke så meget om rynkerne og hængepatterne, og om man nu kan følge med på Instagram. For man skal ikke gøre som de andre. Man skal bare være sig selv, siger hun og fortsætter:

- Det er vaskeægte at gøre sig umage med at få grobund i, at det er røvligegyldigt, hvad andre tænker.

Linda P bliver også bare sig selv på scenen. 'Slutty Mary' bliver ren, rå standup uden nogen gimmicks eller karakterer inde over.

Linda P har premiere på showet i Glassalen i Tivoli i hjertet af København i 2024 og vender dermed tilbage til forlystelsesparken. For sommeren over medvirker hun i genrejsningen af Tivolirevyen side om side med Lisbet Dahl, James Price, Andreas Bo, Carsten Svendsen og Nicolai Jørgensen.