Flere sexfantasier fra de kendte

En bog med kendte, danske kvinders sexfantasier er blevet så stor en succes, at der nu er mange flere historier på vej

Tidligere på året udkom bogen 'Kvindefantasier', hvor syv danske kendiskvinder - der blandt andet tæller tv-vært Sara Maria Franch-Mærkedahl - har nedskrevet deres erotiske fantasier. Historier som forlaget ikke tøvede med at kalde både 'dampende' og 'liderlige'.

Bogen er nu blevet så stor en succes, at kvinden bag projektet - manager og pr-agent Elisa Lykke - lover, at der er flere frække historier på vej til de lystige læsere.

- Jeg har fået overvældende positiv feedback, hvilket har glædet mig rigtig meget i en tid med alle de her hadske beskeder. Kvinder og seksualitet kan jo være lidt af et minefelt, men jeg har kun modtaget kærlighed og glæde, siger Elisa Lykke til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Salget er gået vanvittigt godt, selv om den kun er udkommet som e-bog og lydbig. Her efter mange uger ligger den stadig i top fem over de mest solgte digitale og lyttede bøger i Danmark. Det er vildt tilfredsstillende.

Radiovært Maria Jencel er en af de syv kendiskvinder, der har skrevet en erotisk novelle til bogen 'Kvindefantasier'. Foto: Petra Kleis

At der er er en opfølger på vej, vil Elisa Lykke gerne bekræfte.

- Forlaget har allerede bestilt en toer, og jeg er i fuld gang med at finde nye, kendte kvinder, der skal skrive historierne til den, fortæller hun.

Hvordan går det med det?

- Det går rigtig fint, og jeg har allerede fundet flere af dem, der skal medvirke. Det er gået meget nemmere her i anden omgang end med den første, hvor det faktisk var ret svært at få de kendte kvinder med på idéen.

Hvem?

- Det vil jeg ikke afsløre endnu. Men jeg kan mærke, at der slet ikke er samme berøringsangst overfor emnet som tidligere. Vi satser på, at den kommer i år. Enten til sommer eller sensommer.

Kommer der også en papirudgave til natbordet?

- Det er mit største ønske, men jeg skal lige have forlaget med på idéen. Måske slår vi etteren og toeren sammen. Det er min drøm, men jeg er ikke i mål endnu. Jeg håber for øvrigt, at bog nummer tre bliver med kendte mænd. Så bliver det mandefantasier, og det er jeg ret sikker på bliver til noget.

