Flere stjerner reagerer på dødsfald

Jimmy Buffett døde natten til lørdag i en alder af 76 år.

Nu mindes flere af Jimmy Buffets venner ham, efter hans død.

'Jimmy Buffett var en unik og elsket entertainer. Hans fans forgudede ham, og han skuffede dem aldrig. Dette er den mest sørgelige nyhed, en dejlig mand er gået bort alt for tidligt', skriver Elton John i en story på Instagram.

Tv-værten Andrew Joseph Cohen mindes også Jimme Buffet på Instagram, hvor han har postet et billede af ham og skrevet en hilsen til.

'Jimmy Buffett, den seje konge. Han levede livet i en lykkelig rytme, udsendte positivitet, glæde og venlighed. Han var alles ven, og paradis var, hvor end han var. Hvile i fred, søde Jimmy', skriver han på Instagram.

Den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton skriver på Twitter, at sangeren tidligere har optrådt for ham, og kondolerer mange gange.

'Jeg vil altid være taknemlig for hans venlighed, generøsitet og hans præstationer gennem årene, også i Det Hvide Hus i 2000. Mine tanker går til hans familie, venner og fans', skriver han på det sociale medie X.

Solgte millioner

'Jimmy døde fredfyldt natten til 1. september omgivet af sin familie, venner, musik og hunde. Han levede sit liv som i en sang til det sidste åndedrag, og han vil blive savnet dybt af så mange', lød det i en udtalelse.

Dødsårsagen er ikke oplyst.

Jimmy Buffett stod blandt andet bag nummeret 'Margaritaville' fra 1977, der ottendepladsen på den amerikanske hitliste.

Hans karriere strakte sig over mere end 50 år, hvor han solgte millioner af albums. Ifølge Variety blev albummet 'Songs You Know by Heart' fra 1985 solgt i mere end 7 millioner eksemplarer verden over.

Jimmy Buffett efterlader sig sin kone, Jane, deres to døtre, Sarah og Savannah, og sønnen, Cameron.