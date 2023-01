Flytter til Randers: Det er generationstyveri

Ønsket om et hus på Amager bliver ikke en realitet for Christian Degn, det er nemlig alt for dyrt

Christian Degn og kæresten Trine river teltpløkkerne op og flytter til Randers.

'Vi troede egentlig, at vi skulle finde et hus på Amager, men priserne i København er bare så vanvittige, at vi begge skal maxe helt ud på karrieren', skriver Christian Degn på Instagram.

Da Ekstra Bladet fanger Christian Degn over telefon, fortæller han, at det er vemodigt, at de skal flytte, men samtidig er han glad for, at han har fået øjnene op.

- I vores regnestykke blev det til, at vi målte København og Randers mod hinanden. Det er begge to fantastiske steder for mig, men boligpriserne i København ser ringe ud på den omvendte måde, siger Christian Degn.

Parret har solgt deres lejlighed på Vesterbro og skal være ude første marts, hvor et nyt eventyr venter i Randers.

- Det er synd, at København er blevet så dyrt, vi skulle havde købt noget før corona. Jeg får helt lyst til at kalde det generationstyveri, siger Christian Degn.

- Jeg er glad for at have gjort den konstatering. Det har betydet, at Trine og jeg har fået en snak om det gode liv, og det er ikke at have ondt i maven over, om man tjener nok til at betale huset.

Parret har planer om at købe et hus i Randers, men i første omgang flytter de ind i en lejebolig.

Før de tog beslutningen om at flytte til Randers gjorde de sig mange overvejelser.

- Vi har kun et liv og det er om at bruge det rigtigt. Vi lever kun en gang, vi skal ikke arbejde og knokle hele tiden for at have råd til et hus. Det er et kompromis, siger Christian Degn og understreger samtidig, at han ikke er ved at gå på pension.

- Jeg hører til dem, der tjener godt af journalister i Danmark. Det er ikke et erhverv, hvor du bliver mega rig. Der er brancher, hvor folk tjener meget mere. Det er ikke fordi, jeg er blevet doven. Jeg kommer ikke til at købe noget billigt i Randers, folk der vil synes, at det er dyrt, det vi kommer til at købe, men det er ikke lige så dyrt, som København er, siger Christian Degn og tilføjer, at det har været en drøm at flytte tilbage til Randers, hvor han oprindeligt er fra.

