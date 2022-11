Følger linjen: Bliver væk

Der har været stor tvivl om, hvorvidt kronprins Frederik og kongehuset har planer om at drage til Qatar i forbindelse med VM i fodbold.

Ekstra Bladet har af adskillige omgange forsøgt at få kongehuset i tale, men det har ikke været muligt at få svar på, om kronprins Frederik rejser til Qatar for at heppe på det danske landshold.

Men nu er der nyt i sagen.

Tidligere kom det frem, at så længe der ikke er dannet en ny regering, vil Danmark ikke være officielt repræsenteret under fodbold-VM i Qatar.

Og kongehus følger den fungerende regerings linje. Det bekræfter kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, over for Ritzau.

Da Ekstra Bladet tidligere har spurgt kronprins Frederik, om han rejser til Qatar, lød svaret på, at han støtter det danske landshold.

- Det danske landshold har altid min støtte, lige meget hvor i verden de spiller, siger kronprins Frederik til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Betyder det så, at De rejser derned?

- De har min støtte 'so far'. Lige nu ved vi ikke noget.

Op til slutrunden har Ekstra Bladet blandt andet dokumenteret slavelignende forhold samt brud på menneskerettigheder i Qatar, men det ville kronprins Frederik ikke forholde sig til.

- Hvad tænker De om de forhold, der er blevet afsløret op til slutrunden? Brud på menneskerettigheder, slavelignende forhold og korruption?

- I min verden er det sporten, og det er meget af det, jeg tænker på. Og jeg støtter det danske fodboldlandshold, lød ikke-svaret fra kronprins Frederik.

VM i Qatar starter næste søndag og varer frem til 18. december. Det er derfor muligt, at der når at blive dannet en regering i Danmark, inden turneringen er slut.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

VM i Qatar nærmer sig med hastige skridt, så Ekstra Bladet er gået på gaden, for at få danskernes syn på, hvorvidt det officielle Danmark skal deltage ved festlighederne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Hvad sker der med en bodybuilder-krop i Robinson Ekspeditionen? Det fortæller Mie i ugens udgave af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app