For første gang i 33 år: - Nu sker det endelig

For første gang i 33 år udtages en dansk spillefilm til hovedkonkurrencen på filmfestivalen Venedig International Film Festival.

Filmen 'Bastarden' er nemlig gået videre i konkurrencen, oplyser filmselskabet Zentropa i en pressemeddelelse.

Og den store anerkendelse glæder instruktøren, Nikolaj Arcel.

- Jeg har svært ved at udtrykke, hvor beæret og glad jeg er for, at 'Bastarden' er blevet udvalgt til hovedkonkurrencen på filmfestivalen i Venedig i år.

- Jeg glæder mig usigeligt meget til at være i selskab med nogle af mine favoritfilmskabere i min yndlingsby i hele verden, siger instruktøren Nikolaj Arcel i pressemeddelelsen.

Nu sker det endelig

Skuespiller Mads Mikkelsen indtager hovedrollen som den fattige soldat Ludvig Kahlen, der i 1755 ankommer til den jyske hede med målet om at følge kongens kald om at opdyrke jorden for selv at opnå rigdom og ære.

I de 80 år, filmfestivalen i Venedig har eksisteret, er det kun sket syv gange tidligere, at en dansk spillefilm har været med i hovedkonkurrencen. Senest var i 1990, hvor Helle Ryslinges 'Sirup' fik Sølvløven for Bedste manuskript.

- En hovedkonkurrence har været så svær at opnå for danske spillefilm, men nu sker det endelig for 'Bastarden', siger producer Louise Vesth i pressemeddelelsen.

Filmfestivalen i Venedig strækker sig fra den 30. august til den 9. september, og filmen 'Bastarden' får biografpremiere den 5. oktober 2023.