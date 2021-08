Fredagsrock er tilbage

Efter halvandet års ufrivillig pause grundet coronapandemien og dens restriktioner slår Tivoli atter portene op for Fredagsrock på Plænen.

Og der er drysset masser af stjernestøv over comeback-programmet, afslører Tivoli i en pressemeddelelse.

Jada åbner Fredagsrock på Plænen den 3. september, og ugen efter er det en debutant, der træder ind på scenen.

Tessa, som har smadret streamingtjenesterne med gedigne hits som 'Mums' og 'Så'n der', spiller nemlig sin allerførste Fredagsrock-koncert den 10. september.

Røv-nervøs

Og det bliver Tessas største show i hendes hidtidige kometkarriere, jubler den speedrappende rimsmed i en pressemeddelelse.

- Jeg har virkelig savnet at møde folk og snakke, grine, græde og synge med dem, så jeg glæder mig virkelig meget. Men jeg er også røv-nervøs!, lyder det fra Tessa.

- Jeg har selv stået til de her shows og hørt Snoop Dogg, så det er bare megacrazy, at jeg nu selv skal stå der, siger hun i pressemeddelelsen.

Mens det bliver Tessas første optræden på den ikoniske scene, så er det derimod en flok rutinerede herrer, som går på den 17. september.



Rubinjubilæum

Bandet tv-2 kan i år markere rubinjubilæum efter 40 år sammen, og det bliver blandt andet fejret med en koncert på Plænen.

I programmet til årets Fredagsrock finder man også Sanne Salomonsen, Hjalmer og Alphabeat.



Foruden de etablerede artister vil der også være en række nye, fremadstormende navne på plakaten.

- Det har været en hård tid for dansk kultur og ikke mindst musikken, og derfor er det vigtigt for Tivoli at stå sammen med den danske musikbranche om at få kulturlivet og livekoncerterne med danske artister tilbage på ret køl, siger underholdnings- og musikchef Thor Feilberg i pressemeddelelsen.

- Det kan vi heldigvis gøre fra september uden publikumsrestriktioner, hvilket betyder, at vi nu kan præsentere et alsidigt program med en perlerække af store kunstnere og nye talenter.

Havefest

Selv om Fredagsrock vender tilbage, bliver stikket ikke trukket på Tivolis nye musikkoncept, Havefest, der sommeren over har erstattet Fredagsrock.

Fredagsrock og Havefest smelter nemlig sammen, tilføjer Tivoli i pressemeddelelsen.

Fredag eftermiddag vil Plænen være indhyllet af weekendstemning med dj's og loungeatmosfære, og når mørket så falder på, optræder to artister, hvoraf hovednavnet som altid går på klokken 22.