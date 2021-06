'Friends'-stjerne bryder forlovelsen

Tilbage i november 2020 afslørede den 51-årige 'Friends'-stjerne Matthew Perry, at han havde været på knæ for sin 29-årige kæreste, Molly Hurwitz, der sagde ja.

Efter syv måneder er forlovelsen nu blevet brudt.

- Nogle gange fungerer tingene bare ikke, og dette er en af de gange, fortæller 'Friends'-stjernen om bruddet til mediet People.

Matthew Perryi rollen som Chandler Bing i successerien 'Friends'. Foto: AP/Danny Feld

- Jeg ønsker Molly det bedste, fortsætter han.

Parret har været kærester siden 2018, hvor de blev spottet sammen og efterfølgende bekræftede forholdet i medierne.

Matthew Perry er bedst kendt som Chandler Bing i successerien 'Friends', hvor han spiller sammen med skuespillerne Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Lisa Kudrow og Courteney Cox.

De seks stjerner har netop været aktuelle i genforeningsafsnittet 'Friends: The Reunion', som havde premiere på HBO 27. maj. Her var det første gang, at Chandler, Rachel, Monica, Joey, Ross og Phoebe blev genforenet i 17 år.

Stjernerne har allerede tjent kassen på den populære tv-serie - og de skovler stadig masser af millioner ind på grund af serien.