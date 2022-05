Fyret: Nu lægger han sag an

Jon Stephensen stopper som teaterdirektør på Aveny-T, fordi bestyrelsen har mistet tilliden til ham.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra bestyrelsesformand Henning Dyremose.

Han overtager indtil videre som konstitueret teaterchef og administrerende direktør.

Dyremose konstaterer, at Aveny-T de senere år har gennemgået 'en fantastisk udvikling'.

Hvad angår det kunstneriske har Stephensen stået for en stor del af arbejdet, lyder det.

Men der er på det seneste konstateret 'en række uenigheder om grundlæggende ledelsesmæssige og forretningsmæssige forhold', lyder det.

- Bestyrelsen har derfor mistet tilliden til teaterchefen, og beklageligvis har vi måttet stoppe samarbejdet, således at Jon Stephensen ophører med at repræsentere teatret med øjeblikkelig virkning, udtaler Dyremose.

Han uddyber over for Ritzau, at det er sket over en periode.

- Hvis jeg må sammenligne det med at fylde vand i et glas, så bliver glasset mere og mere fyldt, og på et tidspunkt fylder man for meget i, og så løber det over.

- Det sker gradvist, og det er det også her. Men det er på det seneste, at der er sket det, der gør, at vandet løber over.

Henning Dyremose slår fast, at der ikke er tale om sager, der involverer ansatte. Heller ingen andre i ledelse eller bestyrelse stopper.

- Vi har truffet vores konklusion på et bestyrelsesmøde i søndags. Så har vi meddelt det i et møde med advokater og revisor mandag, og så har vi forsøgt at forhandle en mindelig ordning siden.

- Det har vi ikke kunnet nå frem til, så nu er vi skredet til den her opsigelse, siger Henning Dyremose.

Jon Stephensen har stået i spidsen for teatret siden 2011.

Han mener selv, at opsigelsen reelt er begrundet i, at han som medlem af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne har skrevet en kronik med netop Løkke.

Den udkom 2. april i Politiken og omhandler kulturpolitiske forhold.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som advokatfirmaet Riemann har udsendt på Jon Stephensens vegne.

Men den begrundelse afviser Henning Dyremose blankt.

- Det er flere gange blevet påpeget over for Jon Stephensen, at dette intet har med politik at gøre. Det er blevet sagt meget klart, siger han og understreger, at han ingen holdning har til den pågældende kronik.

Jon Stephensen vil nu anlægge sag mod Aveny-T, lyder det videre.

Det vil ske med påstand om betaling af en godtgørelse, som følge af at teatret efter hans opfattelse har overtrådt forskelsbehandlingsloven.

Og det er hans ret, siger Henning Dyremose.

- Det er vores advokats helt klare opfattelse, at vi totalt kan afvise, at der er grundlag for at rejse en sag i henhold til forskelsbehandlingsloven. Så det imødeser vi med sindsro, siger han.

Henning Dyremose siger, at perioden med ham som stedfortræder er 'en nødvendighed', som bliver 'for en så kort bemærkning som muligt'.

- Bestyrelsen har beskæftiget sig med det her i en ganske kort periode, så nu arbejder vi videre med den kommende proces, og så vil man lynhurtigt opdage, hvad det betyder.

