Fyret teaterdirektør tilbød syge skuespillere bonus for at spille

I mindst tre tilfælde har den tidligere teaterdirektør på Aveny-T, Jon Stephensen, tilbudt syge skuespillere 5000 kroner for at gennemføre en forestilling.

Det skriver mediet Zetland efter at have talt med 12 tidligere ansatte på teatret.

En af dem er skuespilleren Coco Hjardemaal, som besvimede under en forestilling i december 2018.

Få dage senere blev hun tilbudt 5000 kroner for at møde op og gennemføre en forestilling.

I en sms, som Zetland har set, skriver den tidligere direktør blandt andet, at han håber, at Coco Hjardemaal vil give det en chance.

- Vi sætter dig på skånekost, det taler Rosa og jeg om - og lad os sammen se, om det så ikke går, det håber jeg meget på. De 5000 ekstra til dig som plaster står stadig ved magt, lyder det blandt andet.

Jon Stephensen blev fyret som direktør for teatret i maj, efter at bestyrelsen havde mistet tilliden til ham.

Kort efter lagde han sag an mod teatret, da hans fyring ifølge ham selv i virkeligheden skyldtes, at han var medlem af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne.

Jon Stephensen afviser over for Zetland, at der har været problemer med arbejdsmiljøet på Aveny-T under hans ledelse.

Han erkender at have tilbudt 5000 kroner til skuespillere i tre tilfælde som 'præstationsbonusser', og tilføjer, at det skulle han ikke have gjort.