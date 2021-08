Går mod trend: Gør det hele tiden

Dwayne Douglas Johnson alias 'The Rock' går i bad tre gange om dagen

Det er ikke alle kendte, der er hoppet med på den nye bølge af kendisser, som ikke går i bad ofte.

Det er Dwayne Douglas Johnson, bedre kendt under ringnavnet 'The Rock', et klokkeklart eksempel på.

Den amerikanske skuespiller melder sig ind i debatten, efter en række kendte som Ashton Kutcher, Kristen Bell og Jake Gyllenhaal afslørede, at de ikke har behov for at gå i bad hver dag.

Dwayne Douglas Johnson, 49, skriver på Twitter, at han er det modsatte af en 'ikke vasker sig selv'-kendis.

'Brusebad (koldt), når jeg ruller ud af sengen for at få min dag til at rulle. Brusebad (varmt) efter min træning og før arbejde. Brusebad (varmt) efter jeg kommer hjem fra arbejde. Ansigtsvask, kropsvask, eksfoliering og jeg synger i badet.'

Bade-debatten begyndte i sidste måned, da Ashton Kutcher og hans hustru, Mila Kunis, var med i podcasten 'Armchair Expert podcast' med Dax Shepard i værtsrollen.

- Sagen er den: Hvis du kan se snavs på dem, skal du vaske dem. Ellers giver det ingen mening, sagde 43-årige Kutcher om datteren Wyatt Isabelle, 6, og sønnen Dimitri Portwood, 4.