Ghita flygtede fra pressen

Den 86-årige Ghita Nørby har for nyligt været i fokus, da hun i et interview i 'Go' aften Live' på TV 2 så sig sur på journalist Simi Jan, hvis spørgsmål hun blandt andet kaldte for 'idiotiske og overfladiske', da de blandt andet blev sporet ind på Nørbys minder og hendes tanker om døden.

Da Ghita Nørby tirsdag aften dukkede op til forpremieren på Bille August film 'Pagten,' ville den folkekære skuespiller gerne fotograferes, men hun flygtede efterfølgende fra pressen.

Da Ekstra Bladet møder hende ved buffeten til forpremieren, nægter hun at svare på nogen spørgsmål:

- Nej, lyder det kontant fra Ghita Nørby til Ekstra Bladet.

- Jeg vil egentlig bare høre ...

- Nej, afbryder hun.

- Du kan fotografere mig, men jeg taler ikke med nogen, forklarer hun.

- Jeg ville egentlig bare spørge om Karen Blixen.

- Nej. Jeg siger ikke noget til nogen, fastslår hun.

Se klippet øverst i artiklen.

Det er ikke første gang, at Ghita Nørby skaber overskrifter ved at skælde journalister ud på hverken kamera eller på lyd. I 2019 stod journalisten Iben Maria Zeuthen for skud.

Ghita Nørby lavede i 2019 'en Ghita' på Iben Maria Zeuthen fra Radio24syv - hør starten af det her:

Efterfølgende ønskede hun ikke at tale om Zeuthen-interviewet: