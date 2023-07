Håber, at manden stadig flirter

Tv-værten Lene Beier og manden Anders kan snart fejre 17 års bryllupsdag, men hvad er opskriften på at holde gnisten i så mange år?

I et stort interview med Billedbladet fortæller Lene Beier, at parret stadig er gode til at nyde hinanden og finder til at prioritere hinanden. Når hun er på optagelser i Jylland til det folkekære tv-program 'Landmand Søger Kærlighed', taler de også i telefon sammen fire-fem gange om dagen.

Ifølge Lene Beier er deres kærlighed med årene kun blevet stærkere og mere nuanceret, derfor ser Lene Beier ingen grund til at være jaloux anlagt.

- Jeg håber, at Anders flirter, når han går ud, for det er med til at holde forholdet friskt. Han kan fortælle, at han har haft en sjov aften, men jeg gider ikke få detaljerne at vide og tænker, at han selv ved, hvor grænsen går, siger Lene Beier til mediet.

Hun tror ikke på, at man skal holde fast i sin partner, men at man skal sørge for, at forholdet er så attraktivt, så man ikke har lyst til at tage sine ting og gå.

Lene Beier og Anders Beier har snart været gift i 17 år. Foto: Emil Agerskov

Flytter til udlandet

For nyligt har parret valgt at sætte deres hus deres hus i Søvang til salg. Herligheden skal familien Beier af med, da familien, der også består af to sønner, har besluttet sig for at købe et hotel i Østrig, som de skal renovere og stå for driften af.

Til Ekstra Bladet forklarede hun, at parret har overvejet beslutningen længe.

- Anders stoppede sit job ved årsskiftet, og siden da har vi gentænkt alle vores drømme for fremtiden. Vi har været helt nede i maven for at mærke efter, hvad vi gerne vil på sigt.

