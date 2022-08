Han skal være ny vært på 'Natholdet'

Når 'Natholdet' blænder op for sin 24. sæson i begyndelsen af september, bliver det for første gang skuespilleren Hadi Ka-koush, der byder velkommen til det prisvindende program.

Han overtager værtsjobbet efter Anders Breinholt, der efter 11 år og 23 sæsoner i december stoppede for at prøve noget nyt.

- Jeg er spændt, superbeæret - og nervøs. Jeg har alle mulige følelser på en gang. Men først og fremmest glæder jeg mig helt vildt, siger Hadi Ka-koush til Ritzau og tilføjer:

- Jeg har også lidt ærefrygt. 'Natholdet' er jo det længst kørende talkshow i Danmarks historie, siger den 39-årige nyudnævnte vært.

'Natholdet' fik premiere på TV 2 tilbage i september 2010, og med Anders Breinholt bag bordet er der lavet over 900 programmer.

'Natholdet' begyndte som et klipshow, hvor der blev vist finurlige bidder fra fjernsynets forunderlige verden.

Siden kom der flere elementer ind - musikalske optrædener, gimmicks og quizzer - og i dag er showet en hybrid mellem et klipshow og et talkshow.

Noget består, mens andet forgår, når Hadi Ka-koush sætter sig i studiet.

- Jeg synes, vi er endt et godt sted, hvor man tydeligt kan mærke respekten for 'Natholdet' med Anders Breinholt, men også har set behovet for at ruske lidt op i det.

- Min drøm har været at skifte 15 procent ud og lade skibet sejle videre og så tage ti procent ud i næste sæson og stille og roligt finde ud af, hvordan 'Natholdet' er med mig.

Hadi Ka-koush kom til verden i 1983 i Abu Dhabi som søn af en egyptisk mor og en palæstinensisk far og er opvokset i Brejning nær Vejle, hvor familien kom til.

Han er oprindelig uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 2010 og har blandt andet medvirket i DR-dramaerne 'Når støvet har lagt sig', 'Bedrag' og 'Herrens veje', mens han blandt børnefamilierne især er kendt fra julekalender-trilogien 'Tinka' på TV 2.

Talentet har givet ham et omfangsrigt repertoire, som også tæller rapper, musiker og den ene halvdel af duoen Adam & Noah for at nævne et udpluk.

Værtstjansen har han prøvet en snas af, da han var barselsvikar for Jonatan Spang, som styrer satireshowet 'Tæt på sandheden', hvor han forinden var reporter.

Nu gælder det 'Natholdet'.

- Jeg tror, at min indgangsvinkel til at være vært er skuespillet, selvom jeg ikke spiller en karakter, men er mig selv. I 'Natholdet' er der stadig historier, der skal formidles, lyder det fra Hadi Ka-koush.

'Natholdet' med Hadi Ka-koush får premiere på TV 2 Play søndag 4. september og kan ses på TV 2 Zulu klokken 23.05.

Herefter kan programmet ses hver mandag fra morgenstunden på TV 2 Play og klokken 20.45 på TV 2 Zulu.