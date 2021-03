Har mistet flere hundrede tusinde kroner

Trine Skjollander, der var medvirkende i sæson 14 af 'Paradise Hotel', er en af de mange glade frisører, der få saksen tilbage i hånden 6. april.

- Det er mega fedt, at vi endelig kan åbne. Det er det, jeg lever af. Jeg har godt kunnet mærke, at jeg ikke har tjent nogen penge, siger Trine Skjollander, da Ekstra Bladet fanger hende i anledning af nyheden om genåbningen.

Trine Skjollander blev selvstændig sidste år i april, hvor hun åbnede salonen SallyMane, men drømmen om det nye salon-eventyr måtte hun hurtigt sætte på pause.

Salonen nåede kun at have åbent i seks måneder, før hun måtte lægge saksen på hylden og dreje nøglen i butikken.

- Min salon er jo helt ny, og jeg har nærmest været mere ked af det, end jeg har været glad. Vi har nærmest haft mere lukket end åbent, siger Trine Skjollander til Ekstra Bladet, der havde håbet på en noget anderledes start for salonen.

- Det er to måneder for sent

Hun har ikke haft mulighed for at søge kompensation, men har fået dækket dele af udgifterne til de ansatte.

- Jeg har kun lige kunnet betale min husleje. Regeringen kunne ikke trække den længere. Den støtte, jeg har fået fra staten, har ikke været nok til at dække mine ansattes løn. Det er mange penge, jeg har mistet, omsætningen får jeg ikke igen. Det er mange hundrede tusinde om måneden, siger Trine Skjollander.

Paradise-baben glæder sig til, at hun snart kan byde sine kunder velkommen i frisørstolen, og hun forventer et højt stressniveau allerede fra åbningsdagen 6. april.

- Vi er fuldstændig booket op, og kunderne kan ikke komme til. Vi har sat ekstra tid af, fordi vi skal sikre forsamlingsforbuddet. Vi har færre kunder, end vi plejer, så vi tjener færre penge. Vi kan risikere, at kunderne finder andre frisører. Vi går fra tre måneder uden arbejde til at være fuldt booket, siger Trine Skjollander.

Men helt kedelig har nedlukningen ikke været for Trine Skjollander. Ekstra Bladet kunne nemlig for nyligt afsløre, at hun var et smut forbi Mexico for at filme den nye sæson af 'Paradise Hotel':

Kæmpe bommert: Afsløret ved en fejl