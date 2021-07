Har mødt ny kvinde

For nyligt sluttede TV2-programmet 'Bachelor', hvor Casper Berthelsen endte med at få knust sit hjerte i lufthavnen.

Efterfølgende har han fortalt, at han ikke har datet i et år, fordi det skulle holdes hemmeligt, hvordan det var endt med ham og Michaela.

Det væltede dog ind med tilbud fra kvinder, som var interesseret i ham, og nu har det vist sig, at han har handlet på en af de søde beskeder fra Instagram-indbakken.

- Jeg er begyndt at date igen og har mødt en sød kvinde, afslører Casper over for Ekstra Bladet.

- Vi har set hinanden i et par uger, så det er meget nyt. Men vi kender hinanden i forvejen - dog ikke en tidligere kæreste. Så nu ser vi, hvad det bringer, så vi tager det meget som det kommer. Mere kan jeg ikke sige så meget endnu, fordi det er så nyt, fortsætter han og slår fast:

- Hun har ikke været med i programmet, så det er ikke et kendt ansigt for offentligheden.

Dater eksklusivt

Selvom Casper er meget hemmelighedsfuld omkring sin nye kvindelige relation, fortæller han, at han den næste tid ikke har tænkt sig at date flere end den udvalgte kvinde.

- Jeg dater normalt en pige ad gangen, så det er også det, jeg gør nu. Jeg synes ikke, det er fair at skulle se flere på en gang - ligesom jeg gjorde det i 'Bachelor'. Så lige nu er jeg optaget i forhold til andre kvinder, kan man sige. Jeg har ikke lyst til at skulle på date med andre, før jeg har fundet ud af, om det her skal være fast eller ej, fortæller Casper.

- Jeg ved, at hun har det okay med, at jeg har været med i 'Bachelor'. Hun synes dog også, at det er lidt udfordrende, at der er så meget fokus på mig og på, hvad der skete i programmet. Men det er ikke et problem. Det skal vi nok kunne se ud over, forklarer han.

Michaela og Casper har hver sin udlægning af, hvad der gik galt mellem dem. Mens Casper fortæller, at Michaela forlod ham i lufthavnen, lyder Michaelas version på, at der var flere årsager til, at det gik galt.

