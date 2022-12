Harry og Meghan: Undskyldning er PR-stunt

Den britiske prins Harry og hans hustru, Meghan Markle, kalder en undskyldning fra tabloidavisen The Sun for et 'PR-stunt'.

Det siger parret i en udtalelse lørdag, efter at avisen fredag undskyldte for at have bragt en hadefuld klumme om Meghan Markle skrevet af den tidligere 'Top Gear'-vært Jeremy Clarkson.

Harry og Meghan kritiserer, at The Sun ikke har kontaktet hertuginden direkte for at undskylde.

- Det faktum, at The Sun ikke har kontaktet hertuginden af Sussex for at undskylde, viser dens hensigt. Dette er ikke andet end et PR-stunt, siger en talsperson for parret.

- Selv om offentligheden fortjener avisens undskyldning for dens farlige kommentarer, så ville vi slet ikke befinde os i denne situation, hvis The Sun ikke var fortsat med at tjene penge på og udnytte had, vold og kvindehad.

Den britiske tv-stjerne Jeremy Clarkson. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Hader Meghan

I klummen skrev Jeremy Clarkson blandt andet, at han 'hader' Meghan Markle, og at han drømmer om den dag, 'hvor hun bliver tvunget til at paradere nøgen gennem gaderne i hver eneste landsby i Storbritannien, mens folkemængderne råber 'skam' og kaster klumper af ekskrementer efter hende'.

Klummen udløste et rekordhøjt antal klager. Således blev der indgivet flere end 20.000 klager til UK Independent Press Standards Organisation (Ipso), der fører tilsyn med de britiske aviser.

Jeremy Clarkson havde skrevet klummen som en reaktion på Meghan Markle og prins Harrys nye Netflix-dokumentarserie, 'Harry & Meghan'. Klummen er siden blevet fjernet fra The Suns hjemmeside.

- På The Sun fortryder vi publiceringen af denne klumme, og vi beklager dybt, skrev avisen i en erklæring på sin hjemmeside fredag.

Klodset

På Twitter skrev Clarkson, at han havde lavet 'en klodset reference' til en scene i serien 'Game of Thrones', og at dette var blevet taget 'meget dårligt imod blandt rigtig mange mennesker'.

- Jeg er forfærdet over at have såret så mange. Jeg vil være mere forsigtig i fremtiden, skrev han.

I en af de mest berømte scener i 'Game of Thrones' går en kvindelig karakter 'the walk of shame', hvor hun bliver tvunget til at gå nøgen gennem byens gader, mens folk kaster affald efter hende.

I Netflix-dokumentaren 'Harry & Meghan' beskylder parret blandt andet den britiske tabloidpresse for racisme og for at forsøge at 'ødelægge' Meghan Markle.