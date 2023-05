Harry Styles fan: En hård koncert for kørestolsbrugere

Mette Buschmann og hendes datter havde håbet på at se Harry Styles, men alt de så var numserne på personerne foran.

Nogenlunde sådan kan Mette Buschmann og hendes datters oplevelse opsummeres, da de var til Harry Styles koncert i Nordstern Arena i Horsens lørdag aften.

Celine Buschmann sidder nemlig i kørestol, og de havde derfor fået en plads i kørestolsområdet på arenaen. Der var dog ifølge dem særlig ét problem med pladserne. Når personerne foran rejste sig op, kunne de nemlig ikke se scenen overhovedet

- Vi sidder i samme niveau som stolerækkerne foran. Da Harry Styles går på, rejser de sig så op for at feste, og så ser vi ellers lige ind i numserne på dem foran, fortæller Mette Buschmann til TV 2 Østjylland.

Mette Buschmann havde under koncerten kontakt til en vagt for at forsøge at løse problemet. Men lige lidt hjalp det.

- Jeg blev nødt til at stå med min telefon og bruge den som tv-skærm, så min datter kunne kigge på den og se lidt. Hun kan også stå lidt op i kort tid ad gangen, så hun fik set lidt, men det var ikke meget, siger hun.

En kamp at komme afsted

Problemerne for mor og datter startede allerede inden koncerten gik i gang. Her skulle de i første omgang gå hele vejen rundt om arenaen for at komme til kørestolsområdet - en hård tur i kørestol.

Mette Buschmann havde sammen med sin datter glædet sig til koncerten i lang tid. De havde også billetter til Harry Styles' koncert i 2022, som blev aflyst efter skyderiet i Fields, hvor de selv var gået ud af storcentret blot 15 minutter, før skyderiet begyndte

- Det var en overvindelse bare at tage afsted til koncerten, fortæller moren. Hun er derfor ekstra ærgerlig over den dårlige oplevelse i Horsens.

Arrangører vil optimere forholdene

Hos Livenation vil de kigge på forholdene forud for aftenens koncert, når Harry Styles igen går på scenen i Horsens.

- Vi er selvfølgelig kede af, at de har haft en dårlig oplevelse. Mette Buschmann fortæller, at de er blevet tilbudt nye billetter til koncerten søndag aften. Det kunne dog af praktiske årsager ikke lade sig gøre for dem at tage afsted.

