Hastet til hospitalet: Frygtede blodprop

Tilbage i 2020, hvor Mie Fitness stillede op til konkurrencer i bodybuilding, var hun en af de kvinder i Danmark, der tog allerflest steroider.

Mie Fitness tog så mange steroider, at det var svært for hende at finde nye steder at sprøjte det ind. Hun skiftede mellem baller, skulder, ryg og forfra.

En gang om ugen ramte hun skulderen. Der er mange uger på et år, og det betyder mange indsprøjtninger, og de mange indsprøjtninger har i dag sat deres spor. Efterfølgende fik hun en knude i den venstre side af skulderen.

Mie Fitness fra 'Robinson' har levet et hårdt liv med stoffer, steroider og en datter der døde. I ugens afsnit af 'Der er brev' åbner hun op om den hårde fortid. Lyt til hele afsnittet nedenunder eller der, hvor du lytter til podcasts Mie Fitness sætter flere ord på fortiden med stoffer og steroider her.

Det er flere år siden, at Mie Fitness sidst tog steroider, men knuden er der stadigvæk.

- Min første tanke var, at det var arvæv, men frygten for, at det er en indkapsling af præstationsfremmede midler, er stor. Den lille knude er der stadig, selvom jeg stoppede med steroider i 2021.

Annonce:

- Den anden dag var det, som om den (knuden, red) begyndte at hæve og være øm. Det føltes, som om jeg havde sprøjtet igen, hvilket jeg ikke har. Det føles lidt som at få en vaccine i skulderen, siger Mie Fitness til Ekstra Bladet og fortæller, at skulderen var meget varm, rød og hævet.

Var nervøs for blodprop

Derfor kontaktede Mie Fitness sin læge, hvor hun kom hurtigt til, og derfra blev hun sendt hurtigt afsted til Amager Hospital.

- Her fik jeg taget blodprøver og blev skannet. De kan ikke udelukke, at det er gammelt præparat, som sidder indkapslet i skulderen, men varmen tyder på infektion, siger Mie Fitness.

Derfor er hun nu på to forskellige slags antibiotika.

- Til gengæld kunne de udelukke, at det er en blodprop. Det er jeg virkelig glad for. Jeg er jo ikke længere fortaler for den livsstil. Det er ikke, fordi jeg piber eller fortryder noget, man ligger, som man har redt, siger Mie Fitness og advarer andre om at tage anabolske steorider.

- Der kan komme, flere år efter at man er stoppet.

Læs meget mere om Mie Fitness vilde fortid med narko og steroider her.