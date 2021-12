Haugaard raser: - Det har taget overhånd

Jacob Haugaard, der lige nu er aktuel i dokumentaren 'Tosse-Jacob' på TV 2 Charlie, hvor han fortæller om en hård barndom, er ikke en mand, der er kendt for at holde sine meninger tilbage.

Den humørspredende entertainer, der i 1994 blev valgt ind i Folketinget med valgløfter som mere medvind på cykelstien, og som både har arbejdet med musik, komik, skrevet bøger og senest danset med i årets udgave af 'Vild med dans', har da også en holdning til vor tids brug af moderne teknologi.

Han spiller også med i den nye familiefilm 'Krummerne - det er svært at være 11 år', hvor han har rollen som viceværten Svendsen, og i filmen tager Krumme og hans familie en telefonfri uge.

Det er noget, mange kunne lære af, for vores omgang med smartphonen har taget overhånd, mener han.

- Alle har købt idéen om den. Men det er alt for forstyrrende med den dér telefon. Jeg tager også mange billeder og selfies, så jeg er fuldstændig lige som alle andre - bare lidt mere gammeldags, siger den 69-årige komiker.

- Jeg elsker min telefon, men hvis jeg ikke har den, lever jeg med det. Og det er, fordi jeg er gammel og har levet i mange år uden den, siger han.

Fylder meget

Teknologien fylder også i Jacob Haugaards egen familie. Han er gift med Ilse Wilmot og er bedstefar til en stor håndfuld børnebørn, som er vokset op med smartphones og tablets.

- Når Ilse og jeg får børnebørnene på besøg, og det bliver for bøvlet rent pædagogisk, stikker vi dem en iPad, og så kører det hele af sig selv, siger han med et grin og tilføjer:

- Men der er også en masse spil, hvor de kan lære noget.

Telefonen er ikke alene et problem, der går ud over samtalen, mener han. Den digitale tidsalder og vores spor på nettet er ikke kun med til at spolere vores privatliv, men også vores menneskelige behov for hemmeligheder, lyder det fra Jacob Haugaard.

- Du kan ikke lyve mere, for man kan bevise alting. Og en stor del af livet er jo løgnen, siger han.

I den nye Krummerne-film spiller Jacob Haugaard rollen som viceværten Svendsen. Foto: Henrik Petit/Free

Folk er fraværende

Jacob Haugaard mener, at når man kan læse så meget om os i vores digitale fodspor rundt omkring på internettet, spolerer det hemmelighedsbehovet. Han mener også, at det er blevet et problem, at telefonen har gjort folk så fraværende over for hinanden i det offentlige rum.

Eksempelvis i toget. Her opdagede han forleden, hvordan alle sidder begravet i deres skærme i stedet for at se op eller tale med hinanden.

- Jeg er typen, som gerne vil snakke hele tiden. Men det er ikke nemt at få folk i tale, når alle sidder med deres telefon uden at løfte blikket og sige goddag, så man kan have en snak om, hvor vi er på vej hen.

Den nye film 'Krummerne - det er svært at være 11 år' kan ses fra den 16. december i biografer landet over.