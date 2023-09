Helbredsproblemer tvinger Springsteen til at udskyde koncerter

Helbredsproblemer får Bruce Springsteen til at udskyde resten af sine planlagte koncerter i september.

Det oplyser den 73-årige sanger og sangskriver på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

I alt er der tale om otte koncerter i USA.

Det er Springsteens lægelige rådgivere, der har taget beslutningen om, at koncerterne bør udskydes. Det sker som følge af, at 'Born in the U.S.A.'-sangeren er under behandling for symptomer på mavesår, lyder det.

- Vi er knuste over, at vi må udskyde de her koncerter, lyder det fra Springsteen i opslaget.

- Tak for jeres forståelse og støtte. Vi har moret os under koncerterne, og vi ser frem til endnu flere gode stunder. Vi vender snart tilbage, tilføjer sangeren.

De aflyste koncerter er en del af en større turné, der den 11. og 13. juli bragte Bruce Springsteen and E Street Band til Parken i Danmark.

Musikere fra E Street Band spillede allerede sammen med Bruce Springsteen, da han i 1972 skrev kontakt med Columbia Records om debutalbummet 'Greetings from Asbury Park, N.J.'.

Det var også i denne periode under kampen med at få gang i karrieren, at han fik tilnavnet 'The Boss', fordi han var den, der tog imod hyren og fordelte den i bandet.

Få år efter blev 'Born to Run' hans store internationale gennembrud. I de efterfølgende år udbyggede han sin position med numre som 'Nebraska' og 'Born in the U.S.A.'.

På scenen er han berømt for svedige og samtidigt intime maratonkoncerter.

I 1990'erne opløstes han og E Street Band for at genforenes igen i 1999.

Den nuværende turné er Springsteen og E Street Bands første siden 2017.

Bossen har gennem årene hyppigt markeret sig som kritisk kommentator af sociale og politiske tilstande i hjemlandet og været aktiv på demokraternes side i valgkampene.

Barack Obama har udtalt, at han blev præsident, fordi han ikke kunne blive Bruce Springsteen.

I 2016 tildelte han Springsteen Presidential Medal of Freedom - den højeste udmærkelse til civilpersoner i USA.