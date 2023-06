Helle Thorning: Jeg skruede ned for mig selv

Helle Thorning-Schmidt har taget utallige kampe med offentligheden for sin væremåde som kvinde. Og det har inspireret andre kvinder til at gøre det samme

Helle Thorning-Schmidt tager sin telefon frem for at gå ind på de sociale medier, hvor en besked er tikket ind.

- I dag skal jeg til et vigtigt møde, så jeg tager et pink jakkesæt på. Jeg tør godt på grund af dig, har en kvinde for nylig skrevet til hende.

Kvinden er blevet inspireret af den tidligere statsminister, som flere gange har vist, at hun ikke er bleg for at trække i en farvestrålende kjole, lægge en pink neglelak og hoppe i glimmerskoene - uanset hvilket arrangement det drejer sig om - fordi det er det, hun har haft lyst til at tage på.

- Jeg får rigtig tit beskeder fra kvinder på de sociale medier. Og det viser bare, at der er mange kvinder, der går rundt og skruer ned for sig selv, fordi de gerne vil tages seriøst, fortæller Helle Thorning-Schmidt.

Skruede ned for sig selv

Hun er lige nu aktuel i Viaplay-dokumentaren 'Statsministeren Helle Thorning-Schmidt'. Her ser hun tilbage på den tid, hvor hun var formand for Socialdemokratiet og blev den første kvindelige statsminister i Danmark tilbage i 2011.

Man ser blandt andet, hvordan hun skruede ned for sit farvestrålende jeg for at blive taget mere seriøst af offentligheden. Men det var ikke altid nok.

Og afstanden blev større i befolkningen, som havde svært ved at relatere til hende, fordi hendes mand, den britiske politiker Stephen Kinnock, boede i udlandet.

- En kandidat som mig var så anderledes, at det overskyggede, hvem jeg var, og hvad jeg stod for.

- Og jeg skruede ned for mig selv for at passe bedre ind i det billede, folk havde af, hvordan en partiformand og en statsminister skulle være, fortæller den tidligere statsminister og tilføjer, at det er en balance, som mange kvinder skal deale med hver eneste dag.

Helle Thorning-Schmidt er aktuel med en ny dokumentar om tiden som statsminister.

Rygter overskyggede alt

Dokumentaren skildrer blandt andet, hvordan Helle Thorning-Schmidt mødte modstand fra pressen og endda fra sine egne partifæller.

- Hver dag fik jeg mystiske spørgsmål, som ikke havde noget med politik at gøre - eksempelvis: 'Forestiller du dig virkelig, at du kan det her?', fortæller hun.

Der var især to emner, som overskyggede hendes politiske agenda: sladderen om skattesvig og sladderen om, at Stephen Kinnock var homoseksuel.

- Rygterne blev brugt til at fremstille mig og min familie, som om vi var falske, for det gav et billede af os som nogle, der ikke var ægte socialdemokrater og ikke mente det, vi sagde, siger Helle Thorning-Schmidt.

Til forskel fra de tidligere mandlige statsministre blev hun ofte kritiseret og nedgjort for sin væremåde.

Dokumentaren er ikke bare en fortælling om Helle Thornings-Schmidts eget liv og egen karriere. Den har et større formål.

- Hvis det kun havde været mig, der havde været i den situation, som jeg var i, da jeg var formand for Socialdemokratiet, så havde dokumentaren været lidt ligegyldigt. Men det er det ikke, siger Helle Thorning-Schmidt.

- Det er et generelt tema i politik. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. Og så er der også kvinder alle andre steder, som oplever, at de bliver behandlet anderledes, fordi de er kvinder.