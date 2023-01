Her er årets Golden Globe-modtagere

* Bedste Film, drama: 'The Fabelmans'.

* Bedste Film, musical eller komedie: 'The Banshees of Inisherin'.

* Bedste Mandlige Skuespiller, drama: Austin Butler, 'Elvis'.

* Bedste Kvindelige Skuespiller, drama: Cate Blanchett, 'Tár'.

* Bedste Mandlige Skuespiller, musical eller komedie: Colin Farrell, 'The Banshees of Inisherin'.

* Bedste Kvindelige Skuespiller, musical eller komedie: Michelle Yeoh, 'Everything Everywhere All at Once'.

* Bedste Mandlige Birolle: Ke Huy Quan, 'Everything Everywhere All at Once'.

* Bedste Kvindelige Birolle: Angela Bassett, 'Black Panther: Wakanda Forever'.

* Bedste Instruktør: Steven Spielberg, 'The Fabelmans'.

* Bedste Filmmanuskript: Martin McDonagh, 'The Banshees of Inisherin'.

* Bedste Animerede Film: 'Guillermo del Toro’s Pinocchio'.

* Bedste Ikke-engelsksprogede Film: 'Argentina, 1985'.

* Bedste Serie, drama: 'House of the Dragon'.

* Bedste Mandlige Skuespiller, drama: Kevin Costner, 'Yellowstone'.

* Bedste Kvindelige Skuespiller, drama: Zendaya, 'Euphoria'.

* Bedste Mandlige Skuespiller, miniserie eller tv-film: Evan Peters, 'Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story'.

* Bedste Kvindelige Skuespiller, miniserie eller tv-film: Amanda Seyfried 'The Dropout'.

* Bedste Mandlige Skuespiller, musical eller komedie: Jeremy Allen White, 'The Bear'.

* Bedste Kvindelige Skuespiller, musical eller komedie: Quinta Brunson, 'Abbott Elementary'.

Kilde: Golden Globes, Reuters.