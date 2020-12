Holder jul alene: Det rigtige at gøre

For TV2 News-værten Gertrud Højlund er det ikke forsvarligt at holde jul med familien

TV2-værten Gertrud Højlund har en ekstra stor chance for at vinde mandelgaven i år. Hun holder nemlig julen i bedste Macaulay Culkin-stil - helt for sig selv.

'I år skal jeg prøve noget nyt: Solo-jul! Jeg har stort set ikke set min mor i år, og jeg savner hende og min familie,' skriver Højlund på Instagram.

- Min mor synes også, at det var det rigtige at gøre, situationen taget i betragtning, fortæller Gertrud Højlund til Ekstra Bladet.

Højlund forklarer blandt andet beslutningen med, at hun på grund af arbejdet som vært på TV2 News ikke har mulighed for at isolere sig.

Ikke alene og forladt

En stor grund til Højlunds påpasselighed handler naturligt også om tidens høje smittetal.

- Alle de eksperter, jeg taler med dagligt, forventer, at hvis vi ikke lægger vores jul om, så kommer det til at se endnu værre ud i januar. Og det kan jeg gøre min lille del for at afværge, fortæller 39-årige Gertrud Højlund, der ser beslutningen som en pragmatisk løsning på et praktisk problem.

- Det er ikke synd for mig - jeg er ikke alene og forladt. Det er fordi, omstændighederne byder os at gøre noget andet. Man skal heller ikke gøre det til en større katastrofe, end det er. Hvis alt går vel, ser jeg jo familien om nogle måneder.

Værten fra TV2 News: - Sådan smed jeg 20 kilo

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Linda Johansen

Forkæler sig selv

Selvom Gertrud Højlund skal være alene i julen, så går hun ikke ned på hyggen.

- Jeg skal lave noget dejlig mad og får leveret en stor kasse mad fra Coop med en and - der kommer til at være rigeligt. Og så tænker jeg, at jeg skal Facetime lidt med min familie og være sammen med dem på den måde - og måske finde en serie på Netflix.

- Har du så også bestilt risalamande med en mandel?

- Det kan da godt være, at jeg skal have et spændingselement i løbet af aftenen, griner Højlund.

- Vi har lige fået julebonus fra TV2, så det kunne da være, jeg skulle flotte mig med en ekstravagant gave, nu jeg ved, at det er mig, der får mandlen. Måske et gavekort til et værelse med badekar og havudsigt på Hotel Marienlyst, når verden åbner igen?

Stor julebonus: 10.000 kroner til alle TV2-ansatte