Hviderusland smidt ud af Eurovision

Der bliver ingen sang fra Hviderusland til årets Eurovision Song Contest.

Landets bidrag til sangkonkurrencen anses for at være politisk, og derfor er landet blevet smidt ud årets Eurovision.

Det oplyser The European Broadcasting Union (EBU) i en pressemeddelelse.

'Onsdag 10. marts skrev vi til BRTC, der er ansvarlig for Hvideruslands bidrag til Eurovision Song Contest. Vi har anmodet dem om at tage de nødvendige skridt, så sangen er i overensstemmelse med konkurrencens regler', skriver EBU.

Hvideruslands første sang 'Nauchu Tebya' af Galasy Zmeste blev anset for at være for politisk, og landet fik en ny tidsramme til at indsende en ny sang.

Det gjorde de - med samme kunstner - men ifølge EBU var den nye sang også i strid med reglerne, hvorfor landet nu er diskvalificeret.

'Da BRTC ikke har sendt en kvalificeret sang inden for den udvidede tidsfrist, vil Hviderusland desværre ikke konkurrere i den 65. udgave af Eurovision Song Contest', skriver EBU.

Eurovision Song Contest løber af stablen 18. maj - 22. maj i Rotterdam, Holland.