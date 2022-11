Hylder Pyrus: Tak for alt

Komikeren Linda P takker Jan Linnebjerg, bedre kendt som Pyrus, for at have hjulpet hende gennem en svær barndom

Jan Linnebjerg har besluttet sig for at hoppe ud af nissekostumet og sige endegyldigt farvel til Pyrus. Det gør han i den nye dokumentar 'Nissen flytter altid med'.

- Jeg blev aldrig andet end nisse. Det gjorde ondt, jeg fik aldrig andre roller, og nu går jeg på pension. Og det er sørgeligt, siger Jan Linnebjerg i dokumentaren, og de ord har fået Linda P til at reagere.

I et opslag på Facebook beskriver hun, hvordan hun følte sig som en freak som barn, der ikke hørte til nogen steder, og hvordan Jan Linnebjerg i rollen som Pyrus hjalp hende med at tænke på andre ting.

'Men der var få ting jeg virkelig kunne forsvinde ind i. Det var gasolin, cirkusrevyen og så var det Pyrus. Fra første sætning i Alle tiders jul var jeg på røven over dig.. Jeg lærte alle dine replikker udenad, skrev hvert et ord ned af dine sange. Jeg havde din hue med i skolen hvor jeg stod i klassen og dansede dine trin i 3 klasse , når jeg havde muligheden for det'.

'Det var ikke rollen Jan, det var dig. Hele din fucking sjæl kom væltende ud på den anden side af skærmen, hvor man blev så betaget, så forelsket, man blev så - Den måde vil jeg også lære at være flabet på', skriver hun i opslaget.

Der var begrænsninger

I et interview med Ekstra Bladet har Jan Linnebjerg tidligere ærligt fortalt, at rollen som Pyrus har skabt begrænsninger i hans karriere som skuespiller.

- Jeg blev da ked af det, da jeg første gang hørte, hvorfor der var langt imellem telefonopringningerne med jobtilbud. Indtil da havde jeg egentlig ikke rigtigt tænkt over, at der var en sammenhæng imellem Pyrus og den tavse telefon, for der var jo så mange skuespillere med lange arbejdsløshedsperioder. Men så fik jeg refereret at: 'Nej, Linnebjerg kan vi ikke bruge. Vi kan jo ikke have en nisse rendende rundt på settet', sagde han dengang.

- Jeg har altid anset mig selv for at være en o.k. skuespiller, men jeg måtte jo konstatere, at det ikke var mig, der var med i alle tv-serierne.

