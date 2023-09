Hyldet for sexscener

Filmen 'Poor Things' blev hædret for sine vilde sexscener på årets filmfestival i Venedig.

Fredag aften modtog Yorgos Lanthimos et otte minutters langt bifald under sin verdenspremiere på 'Poor Things', som flere af anmelderne udråbte som 'en af årets bedste film'.

- Genialt, vi elsker dig, Yorgos, råbte publikum til instruktøren bag filmen. Det skriver Variety og Independent.

Emma Stone spiller hovedrollen Bella Baxter i filmen, der fortæller historien om en ung kvinde, der vækkes til live af videnskabsmanden Dr. Godwin Baxter. I filmen er Bella Baxter et spædbarn fanget i en voksen krop, og gennem filmen ser man hende vokse op og opdage nye ting, hvor sex er en af dem.

Emma Stone er ofte helt nøgen, og filmen byder på grafisk og til tider voldelig sex. På et pressemøde sagde Lanthimos, at det var vigtigt for ham, at filmen ikke var sart.

Annonce:

- Vi skulle være sikre på, at Emma ikke måtte skamme sig over sin krop, nøgenhed og at engagere sig i de scener. Det forstod hun med det samme, sagde han og tilføjede:

- Da jeg nævnte noget om sex, sagde hun 'Ja, selvfølgelig. Det er Bella, vi gør, hvad vi skal gøre'.

Emma Stone har ikke selv udtalt sig om filmen.

Ingen af skuespillerne fra filmen var i Venedig på grund af SAG-AFTRA- strejken. Fagforeningen SAG-AFTRA repræsenterer 160.000 skuespillere. Det er lige fra de største stjerner til ukendte statister.

De to organisationer mener, at aflønningen er blevet al for usikker i branchen. Og at der ikke er klare aftaler om, hvordan deres medlemmer skal kompenseres i en tid, hvor streaming er blevet det store nye.

Det er den første store konflikt i Hollywood siden 1960.