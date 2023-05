I livsfare: Danske tv-kendisser evakueret fra indlandsisen

I en måned har de cyklet 350 kilometer og ellers kæmpet sig i alt 500 kilometer frem over indlandsisen i bidende kulde, snestorme og ufremkommeligt terræn med frostskader, vabler og betændelser.

Men fredag eftermiddag er det barske eventyr slut for de to venner Emil Fammé Hansen og Nicklas Flenø Mikaelsen.

Deres rejse på cykel over indlandsisen har nemlig fået en brat ende.

Emil Fammé Hansen og Nicklas Flenø Mikaelsen har i 30 dage forceret indlandsisen på cykler. Privatfoto

Maden slipper op

Ekstra Bladet fanger de to unge mænd fra Fredericia over telefonen, da de netop er ankommet i sikkerhed til et hotel i byen Tasiilaq i den sydøstlige del af Grønland fredag aften.

Få timer forinden gennemlevede de en dramatisk redningsaktion.

- Du må undskylde, hvis vi er lidt svære at tyde, men vi er helt ødelagte og smadrede, lyder det først i kor fra Emil og Nicklas.

- Vi begyndte dagen som mange af vores dage på indlandsisen med rigtig hård vind af stormstyke. Vi havde rationeret mad i en uges tid og levede på noget, der ligner 1500 kalorier. Vi turde ikke tænke på, at vi overhovedet kunne blive hentet, og vi havde forberedt og på, at vi skulle vente til i morgen, uddyber Nicklas Flenø Mikaelsen.

Udsigt til at være fanget på stedet i en tre dage lang storm med svindende brændstof og madrationer betød, at de var nødt til at lade sig evakuere godt 150 kilometer før målstregen.

De drog begge et lettelsens suk, da de så helikopteren ankomme på indlandsisen.

- Vi omfavnede hinanden, og da vi så lander i Tasiilaq, står der 40 mennesker med grønlandske og danske flag og tager imod os. Det var en vildt oplevelse, fortæller Emil Fammé Hansen.

De to venner har før deltaget og vundet tv-programmet 'Alene i Vildmarken'. Foto: DR

Vil inspirere andre

Selvom de måtte opgive kort før mål, er de to venner, som er kendt fra tv-succesen 'Alene i Vildmarken', glade og stolte over, at de kom så langt.

- Vi fik, hvad vi kom efter. Vi har cyklet cirka 380 kilometer ud af de sammenlagt 500 kilometer, som vi har tilbagelagt, hvor den tidligere rekord var otte timer ud af 27 dage. Man kan sagtens være bitter, men vi har også bare et ansvar over for alle dem, der følger med, siger Emil Fammé Hansen.

Det helt store mål med turen var nemlig at være en inspirationskilde for andre, lyder det samstemmende.

- Vi siger til hele verden, at vi skal gå ud og udleve vores drømme og følge vores hjerter, uanset hvor mange der mener, at det er umuligt, og at det kan man ikke. Det, der kommer i første række, er trods alt livet, men vi er stolte over, at vi har kunnet inspirere andre, uddyber Emil Fammé Hansen.

De næste par dage skal nu gå med at nyde familien, en stor Big Tasty bacon fra McDonalds, spansk fuetpølse og romkugler, fortæller de to trætte østjyder afslutningsvist.