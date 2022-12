I morgen sker det: - Dronningen er iskold

Kongehuset har om nogen haft et turbulent år, og dronning Margrethe er blevet kritiseret for sin måde at håndtere konflikterne på

Året er ved at lakke mod enden, og det betyder også, at vi nærmer os dronningens årlige nytårstale.

Når klokken slår 18 nytårsaften, vil dronning Margrethe traditionen tro tale til den danske befolkning. Men hvad dronning Margrethe har tænkt sig at sige, er uvist.

Ekstra Bladet har spurgt en række kendte danskere og en ekspert om, hvad de ønsker og håber på, at hun nævner i talen.

Hun er iskold

Tv-værten Jes Dorph tænker ikke, at dronningen hverken behøver eller vil nævne familiestriden, der har udspillet sig i år.

'Dronningen er iskold over for en lille, forbigående modvind i folkestemningen. Så hun vil ikke lefle ved at italesætte rokaderne i familiehierarkiet. Det er for småt og kulørt,' skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

Annonce:

'Til gengæld tror jeg, dronningen vil fremhæve nogle, valgkampen glemte: nemlig de mange fysisk og psykisk handikappede, som behandles ad h... til i Danmark.

Her kan hun med rette gentage sin egen sætning: 'Det kan vi ikke være bekendt.'

Hun skal bevare eventyret

Den folkekære Bubber håber, at dronningen har haft dygtige taleskrivere. Hun må nemlig godt nævne familiekrisen uden rigtig at nævne den. Forestillingen om det eventyrlige kongehus er vigtig at bevare.

- Et svir med halen skal der også være, og det er derfor, det er så skidesvært at skrive sådan en tale, tror Bubber. Foto: Emil Agerskov

- Den her tale skal bevare det her eventyr, den skal være storslået, og derfor bliver det måske hendes vigtigste tale overhovedet, siger Bubber og fortsætter:

- Det overhoved, som en dronning er, det skal hun bevare, og det overblik, man godt kan tænke, de er ved at tabe, det skal hun jo virkelig overbevise os om, at det har hun stadig. Det bliver en vigtig tale i år, tror jeg.

Talen i år skal dog ikke kun være eventyrlig, og derfor tror Bubber også, at det har været svært at skrive den.

Annonce:

'Dur ikke' at droppe det

Kommunikationsrådgiver Anna Thygesen mener, at dronningen simpelthen bliver nødt til at tale om konflikten.

- Rent kommunikationsmæssigt er der kun to veje at gå, og den ene dur ikke - at lade være med at nævne det. For så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad hun ellers taler om, og de (kongehuset, red.) ved jo også godt, at det er det, folk sidder og venter på, siger hun og fortsætter:

- Hvis jeg skulle rådgive, ville jeg gøre det personligt og privat. Noget med, at det har været et svært år, og at hun prøver at fremtidssikre kongehuset - for alles skyld, både danskerne, kongehuset og familien.

Ifølge Anna Thygesen var det ikke beslutningen, men den efterfølgende håndtering, som kongehuset kludrede i. Foto: Jan Sommer

Beslutninger kan træffes forkert

Henrik Kragelund, der kalder sig 'shitstormdoktor', foreslår følgende indspark til talen for at vende kritikken til noget konstruktivt:

Annonce:

'At tage ansvar indebærer også risikoen for at tage fejl. Det ved jeg selv alt for godt. Beslutninger kan træffes for tidligt, for sent, forhastet eller endog forkert. Men det er den lod, vi alle har i livet, som menneske og som nation: at tage ansvar for det, der er vores, og forvalte det, så godt vi kan. Vel vidende, at enhver har ret og frihed til at bedømme vores indsats. Dén ret og dén frihed må vi aldrig give fra os. Men heller ikke ansvaret,' siger Henrik Kragelund.

Henrik Kragelund håber ikke på, at dronning Margrethe undlader at tale om elefanten i rummet. Foto: Patrick Kirkby

Hun kan godt tåle at være menneskelig

William Atak er ekspert i shitstorme, og han har et råd til dronningen, hvis han var hendes kommunikationsrådgiver:

- Hvis dronningen skal have det godt med sig selv, tror jeg, hun skal tage tyrene ved hornene. Der er ingen grund til at være for stolt i det her, for der er stadig tale om en dronning, en mor og en farmor, siger han og fortsætter:

- Mit råd læner sig op ad, at dronningens identitet og hendes omdømme godt kan tåle at være menneskelig. Jeg ved ikke, hvordan det skal gøres, men hun skal erkende, at der er sket en fejl. Det kan hendes identitet og omdømme godt tåle, det ville være mit råd som kommunikationsrådgiver.

William Atak er direktør for et firma, der specialiserer sig i dårlig omtale på nettet. Foto: Daniel Nielsen/Pressefoto

Læs også:

Her er dronningens magtfulde bagmænd

Dronningens millioner: Aktiehaj og udlejer

Jordkongen Jokke og Fredes fede fidus: Så rige er prinserne