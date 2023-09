Ingolfs slot solgt for svimlende millionbeløb

1. april fik Egeland Gods, der i mere end 50 år har tilhørt grev Ingolf, nye ejere.

Det er parret Valdis Valgeirsdottir og Johannes Karstoft, der kan kalde sig ejere af Egeland Gods. Parret overtog godset tidligere på året, men først nu er det kommet frem, at de har givet intet mindre end 39 millioner kroner for godset. Det fremgår af Tinglysningen.

Parret har ikke planer om at gøre noget ved bygningen, der i forvejen er meget velholdt, men indvendigt matcher stilen ikke deres. Derfor har de planer om at lave et nyt køkkenalrum og en soveværelsesafdeling. Det er de to fokusområder, familien har valgt at fokusere på i starten, så de kan flytte ind i boligen, det siger de i et interview med Egtved Posten, hvor de dog understreger, at der ikke bliver gjort noget ved naturen omkring.

Annonce:

- Det her er et af mine absolut yndlingssteder ved Egeland. Det er fantastisk at stå og kigge ud over markerne og naturen. Greven plejede at have en bænk til at stå lige her, så han kunne sidde og nyde udsigten, siger Johannes Karstoft.

Greveparret udtaler selv, at de har sat en stor ære i at holde stedet pænt, derfor glæder de sig også over, at det er en lille familie, der flytter ind på deres gods.

Grev Ingolf har ejet Egeland siden 1967 og stod selv for driften af godset, indtil han fyldte 70 år i 2010. Foto: Polfoto/Jens Henrik Daugaard

Når familien er faldet godt til rette har de også planer om at udskifte ejendommens oliefyr og få opsat radiatorer lang væggene.

Udover den flotte ejendom hører der også 168 hektar jord, hvor 50 af dem er skov med. De resterende hektarer er landbrugsjord. Johannes Karstoft er selv landmand og har derfor planer om selv at drive landbrug.

Parret flytter ind på godset sammen med deres to sønner Axel og Anton.