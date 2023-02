J.K. Rowling går ikke op i sit eftermæle: Pyt med det

Den storsælgende britiske 'Harry Potter'-forfatter J.K. Rowling går ifølge eget udsagn ikke op i, hvordan hun vil blive husket.

Det siger hun i en ny podcast, som er udkommet tirsdag.

Den 57-årige forfatter har de seneste par år været genstand for kritik på grund af flere udtalelser om transkønnede personer.

- Jeg går ikke rundt i mit hus og tænker på mit eftermæle, siger Rowling i den første episode af podcasten 'The Witch Trials of J.K. Rowling' ('J.K. Rowlings Hekseproces', red.).

- Det ville da være en opblæst måde at leve sit liv på. At gå rundt og tænke: 'Hvordan kommer mit eftermæle til at være?' Pyt med det. Jeg kommer alligevel til at være død. Jeg går op i nuet. Jeg går op i de levende, tilføjer hun.

Podcasten, som udkommer i syv dele, består af samtaler mellem Rowling og Megan Phelps-Roper. Sidstnævnte var en del af menigheden Westboro Baptist Church, som er meget kontroversiel og kendt for sine ekstreme anti-LGTBQ-holdninger.

Phelps-Roper 'forlod et liv med religiøs ekstremisme i 2012' og har siden taget afstand til kirkens udtalelser om homoseksuelle.

Det tidligere Westboro Baptist Church-medlem tog fat i Rowling med håb 'om at forstå hendes perspektiv', hvad angår kontroverserne om hendes udtalelser om transseksuelle.

Rowling har flere gange afvist, at hun skulle være transfobisk. Men transaktivister og flere medvirkende i 'Harry Potter'-filmene har taget afstand til hende.