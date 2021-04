Repetitioner er et af hovedelementerne, hvis man vil være god til noget. Både når det gælder svømning eller sågar skuespil, mener elitesvømmeren Jeanette Ottesen.

Hun kommer på dybt vand i det nye DR1-program 'Den store premiere', hvor hun skal lære skuespillets kunst sammen med tre andre kendte danskere.

Men selv om Jeanette Ottesen ser mange af de samme elementer i de to discipliner, så bliver de bløde værdier alligevel pakket væk, når svømmeren hopper i vandet.

- Jeg føler, at der er nogle paralleller. Sport handler om at fordybe sig og mestre det og gøre det igen og igen. I skuespil gør man det samme og øver og øver, siger hun og fortsætter:

- Det er dog alligevel meget anderledes, for jeg behøver ikke at åbne helt for følelserne, når jeg svømmer - dem skal jeg faktisk pakke lidt væk. Det er modsat i skuespillet, hvor man skal have sig selv med og bruge virkelige følelser, forklarer hun.

Jeanette Ottesen har flere gange deltaget i OL. Her ses hun som nummer to fra højre til OL i Rio for fem år siden, hvor hun var med til at vinde bronze i diciplinen holdkap. Sommerens OL i Japan bliver hendes sidste. (Arkivfoto) Foto: Dominic Ebenbichler/Reuters

Meget intenst

Der er skuespillerne Thure Lindhardt, Anne Louise Hassing, Sonja Richter og Dejan Cukic, der forsøger at lære de fire kendte skuespillets kunst i 'Den store premiere'.

Det var udfordrende for OL-bronzevinderen, der blev mor til en lille pige i december 2017.

Men øvelserne i programmet har på samme tid åbnet for nogle ting inden i elitesvømmeren.

- Det har været intenst og måske noget af det hårdeste, jeg nogensinde har været ude for. Det er svært at forklare, men jeg tror næsten, at jeg græd hver dag, siger hun og uddyber:

- Det er virkelige følelser, og i starten havde jeg en facade, men når man så lukker op, så er det en form for selvterapi. Jeg fik indset nogle ting, som jeg skal rydde op i. Ting, som har gået mig på, og som jeg har prøvet at pakke væk, siger hun og ønsker at holde episoderne for sig selv.

Det tiltrak Jeanette Ottesen, at programmet "Den store premiere" ikke er konkurrencepræget. På den måde kunne hun fordybe sig, uden at hun skulle tænke på at vinde, som hun normalt gør i sin sport. Foto: Sille Serup/Free

Det var Thure Lindhardt, der var Jeanette Ottesens mentor i 'Den store premiere'.

Han arbejdede følelsesmæssigt med hende, og det havde en stor indvirkning på den professionelle svømmer, som flere gange under programmerne blev rørt.

- Mange af de følelser, der kom op i mig, vil jeg arbejde videre på. Det vigtigste Thure sagde til mig, var: Du må ikke pakke følelser væk. De skal bearbejdes med det samme.

- Jeg er god til at pakke følelser væk, i og med at jeg skal præstere, men man skal tage hul på bylden og snakke om tingene. Det vil jeg tage med mig videre, siger hun.

Ottesen er i øjeblikket i gang med at træne op til OL i Tokyo.