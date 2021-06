- Jeg sagde først nej

Den nye film om drengen, der kan noget, de andre ikke kan - Buster Oregon Mortensen - havde gallapremiere lørdag morgen i Imperial-biografen i København. Her var en lang række kendte - blandt andet manden bag filmens titelsang, Joey Moe - mødt op.

Filmen er en genindspilning af forfatteren Bjarne Reuters bog 'Buster verden' fra 1979.

Historien om den charmerende og ukuelige dreng blev for alvor folkeeje, da den Oscar-belønnede instruktør Bille August instruerede en tv- og en biografversion i 80'erne.

Udover filmen blev kendingsmelodien 'Buster', der blev sunget af Nanna Lüders, et kæmpehit, der den dag i dag synges flittigt.

Legendarisk

Og netop den første sangs enorme popularitet fik sanger Joey Moe til i første omgang blankt at afslå, da han blev spurgt, om han ville stå for sangen til den nye film.

Den første 'Buster'-sang er jo nærmest legendarisk, hvordan forholder du dig til det?

- Ikke nærmest. Den ER legendarisk! Derfor sagde jeg også oprindeligt nej til det. Det var jeg ikke sikker på, at jeg eller nogen andre skulle. Jeg skulle i hvert fald ikke. Jeg tænkte først: 'Hvorfor ringer I ikke til Nanna?'

Skrev lynhurtigt

Hvorfor endte du så med alligevel at gøre det?

- Jeg blev helt overvældet og inspireret af manuskriptet, og så skrev jeg første udkast lynhurtigt. Det blev lige som bare til af sig selv. De syntes heldigvis, det var mega fedt, men mest af alt handler det om, at jeg selv blev glad for det. Jeg har ikke villet overgå nogen. Jeg er bare super stolt af det.

Udover at have skrevet titelsangen, har Joey Moe også en mindre rolle og har fungeret som instruktørassistent, hvilket spiller fornemt sammen med hans ambitioner om at blive filminstruktør.

- Jeg er kommet ind som filminstruktør hos Super 8, og det er stort for mig også at have 'Buster' ude som instruktørassistent. Desuden har jeg en kortfilm med på Odense Filmfestival, så det kan faktisk ikke gå bedre luge for tiden.

De nye 'Buster'-film har premiere 17. juni.